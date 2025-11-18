Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Jak na cestu zabalit křehké věci správně?

před 3 hodinami
Cestování je samo o sobě dobrodružství, ale pokud s sebou vezete cenné či křehké předměty, může se rychle proměnit v noční můru. Broušené sklo, porcelán, hodinky nebo jiné křehké suvenýry potřebují zvláštní péči.
Foto: Pexels.com

Nejenže riskujete finanční ztrátu, ale mnohdy má daný předmět i citovou hodnotu. Proto je důležité na bezpečné balení myslet s dostatečným předstihem a nespoléhat se na poslední chvíli nebo na improvizaci.

Pevný kufr je základ

Základem úspěchu je volba správného zavazadla. Pokud plánujete převážet křehké předměty, rozhodně zapomeňte na měkké tašky nebo batohy. Ideální je kvalitní skořepinový kufr, který poskytne vašim věcem pevnou ochrannou bariéru vůči nárazům, tlaku i případnému pádu. Pevný kufr je pro křehké věci prostě must-have.

Jak křehké věci správně zabalit?

  1. Obalte každý předmět zvlášť do bublinkové fólie, měkkého papíru nebo speciálních sáčků na křehké věci. U broušeného skla doporučujeme více vrstev.

  2. Prázdná místa v kufru vyplňte oblečením, ručníky nebo molitanem. Předměty v kufru nesmí "cestovat", jinak se mohou rozbít.

  3. Křehké věci dejte doprostřed, nikdy je neukládejte přímo ke stěně kufru. Vkládejte je doprostřed zavazadla a kolem dejte další vrstvy měkkých věcí.

  4. U broušeného skla, porcelánu či hodinek platí pravidla dvojnásob. Každý kus obalte zvlášť a využijte pevné, nejlépe originální krabičky.

Foto: CrystalPorcelan.cz

Přeprava broušeného skla vyžaduje mimořádnou opatrnost

Originální balení broušeného skla často zahrnuje pevnou krabičku vystlanou měkkým materiálem, která je navržena tak, aby minimalizovala pohyb a absorbovala případné nárazy. Pokud originální obal ještě máte, rozhodně ho využijte. Poskytuje totiž optimální ochranu před prasknutím i oděrkami. Při převozu je dobré krabičku ještě zabalit do několika vrstev bublinkové fólie a umístit ji do středu kufru a obklopit oblečením nebo jinými měkkými věcmi. Snížíte tím riziko poškození na minimum a vaše sklo dorazí na místo v naprostém pořádku.

Foto: Helveti.cz

Jak balí své hodinky odborníci?

O balení hodinek ví své i Jirka Štencek z Helveti.cz, který říká: "Hodinky jsou specifické tím, že v sobě často kombinují křehké sklo a jemné mechanické součástky. Proto si na jejich balení dáváme extrémně záležet. Každé hodinky balíme do originální krabičky, která je vystlaná měkkým materiálem, a ještě je chráníme další vrstvou bublinkové fólie. Vše pak putuje do pevného kartonu, aby se minimalizovalo riziko poškození během přepravy."

Tento postup můžete snadno aplikovat i na cestách. Pokud cestujete s hodinkami, použijte malou cestovní krabičku nebo pouzdro, které je určeno právě na přepravu hodinek.

Na co ještě nezapomenout?

  • Do kufru vložte štítek "KŘEHKÉ" (Fragile). Personál na letišti i vy sami budete věnovat přepravě větší pozornost.

  • Pokud je to možné, křehké věci si vezměte s sebou do příručního zavazadla.

  • Přemýšlejte dopředu a zavazadla si pojistěte i pro přepravu křehkých věcí.

Závěrem: Lepší dvakrát zabalit než jednou litovat

Pečlivé balení křehkých věcí vám může ušetřit spoustu starostí i peněz. Myslete na to, že nejlepší je kombinace kvalitního skořepinového kufru, více vrstev ochrany a chytrého rozmístění věcí v zavazadle. Ať už vezete skleněný suvenýr, rodinné hodinky nebo křehký porcelán, platí jednoduché pravidlo - lepší balit víc než pak litovat poničeného pokladu.

 
