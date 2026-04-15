„Jak můžu vědět, že to není vtip?“ Lístek do tomboly koupil na poslední chvíli, výhra mu vyrazila dech

ČTK,Redakce Magazín,Ondřej Bílek

Inženýr z Paříže Ari Hodara si koupil o víkendu charitativní los za sto eur jen tak mimochodem. O pár dní později mu zástupci aukční síně Christie’s přes videohovor oznámili, že se stal majitelem originálního díla od Pabla Picassa v hodnotě jednoho milionu eur. Unikátní tombola s číslem 94 715 vynesla v přepočtu stovky milionů korun na boj s Alzheimerovou chorobou.

Inženýr z Paříže Ari Hodara se právě dozvěděl, že v tombole vyhrál obraz od Picassa.Foto: REUTERS
„Jak můžu vědět, že to není vtip?“ reagoval osmapadesátiletý Ari Hodara, když se v úterý večer na displeji jeho telefonu objevili zástupci aukční síně Christie’s.

Nebyl to žert, ale výhra, která se stane jednou za život.

Pařížský milovník umění v charitativní tombole vyhrál portrét od španělského mistra Pabla Picassa v hodnotě přesahující jeden milion eur (přibližně 25 milionů korun).

Šťastný tiket si Hodara zakoupil na poslední chvíli během uplynulého víkendu poté, co na informaci o soutěži narazil v médiích. Do mezinárodní akce s názvem „1 Picasso za 100 eur“ se zapojilo přes 120 tisíc lidí z celého světa.

Múza za miliony

Výhrou je portrét Tête de Femme (Hlava ženy) z roku 1941. Jde o kvaš na papíře v typickém Picassově stylu, který zobrazuje jeho tehdejší partnerku a múzu, surrealistickou umělkyni Doru Maarovou. Dílo do soutěže poskytla Opera Gallery, která z výtěžku obdrží jeden milion eur jako kompenzaci za uvolnění obrazu ze své sbírky.

Zbytek vybrané částky, tedy zhruba 11 milionů eur (přes 275 milionů korun), putuje přímo na účet francouzské nadace pro výzkum Alzheimerovy choroby (La Fondation Recherche Alzheimer). „Financování výzkumu je v poměru k závažnosti této nemoci stále nedostatečné,“ upozornil šéf nadace Olivier de Ladoucette s tím, že výtěžek pomůže k tomu, aby se obávaná diagnóza jednou stala „pouhou špatnou vzpomínkou“.

Tradice, která pomáhá

Letošní ročník byl již třetím v pořadí. Projekt, který podporuje i Picassova rodina, má za sebou úspěšnou historii. V roce 2013 vyhrál Picassovo dílo mladý Američan z Pensylvánie a výtěžek směřoval na záchranu památek v Libanonu. V roce 2020 putovala výhra do rukou italské účetní, které los koupil syn jako vánoční dárek. Tehdy peníze pomohly s budováním studní a hygienických zařízení v Africe.

Pro letošního vítěze je fakt, že obraz zůstává v Paříži, symbolický. Právě zde totiž Picasso prožil podstatnou část svého života a vytvořil svá nejslavnější díla. „Když si takový lístek koupíte, nepočítáte s tím, že skutečně vyhrajete. O malířství se ale velmi zajímám, takže je to pro mě skvělá zpráva,“ uzavřel čerstvý majitel milionového pokladu.

Video: Výtvarné umění je oblast, která přitahuje spoustu snobů. Také proto, že jde o obrovský byznys

Výtvarné umění je oblast, která přitahuje spoustu snobů. Také proto, že jde o obrovský byznys, říká ředitel Centra současného umění Dox Leoš Válka. | Video: Tereza Engelová

Zdroj: BBC

Ukrajinský voják v Záporožské oblasti.

ŽIVĚ Získali jsme 50 kilometrů okupovaného území, tvrdí velitel ukrajinské armády

Ukrajinská armáda v březnu osvobodila téměř 50 kilometrů čtverečních území, které dosud ovládalo Rusko. Na platformě Telegram to ve středu uvedl hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. Zmíněné území odpovídá například zhruba rozloze moravskoslezského Frýdku-Místku. Podobná prohlášení stran konfliktu nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

Ilustrační foto.

Soud v Brně v poslední části kauzy Stoka zprostil viny dva podnikatele

Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka, podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška opětovně zprostil obžaloby. Žalovaný skutek podle rozhodnutí soudu není trestným činem. Oba vinu popírali. Verdikt soudu není pravomocný, strany si ponechaly lhůty pro možné odvolání. V kauze šlo o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed.

