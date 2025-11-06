Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Jak může balíček reportů autoDNA pomoci snížit TCO flotily?

před 3 hodinami
Z čeho se skládá TCO firemní flotily a kde „utíkají“ peníze? Zjistěte, jak reporty autoDNA pomáhají předcházet rizikům, prostojům a neplánovaným výdajům.
TCO (Total Cost of Ownership) flotily je celkový náklad na vlastnictví a provoz firemních vozidel. Nezahrnuje jen pořizovací cenu, ale i výdaje na palivo, pojištění, servis, daně a další náklady v celém životním cyklu vozu - od registrace až po případnou likvidaci.

Jak vypadá TCO v praxi? Náklady na provoz flotily bývají často vyšší, než se původně předpokládalo, protože se postupem času objevují nečekané výdaje, např. z poruch nebo z nesouladu v flotilové politice. Část rozpočtu tak "neviditelně" odtéká.

Reálné náklady rostou nejen kvůli CapEx a OpEx, ale také kvůli faktorům, jako jsou prostoje (downtime) či rizika spojená s chybnými nákupními rozhodnutími.Trh na tyto výzvy reaguje mj. balíčky zpráv VIN, které pomáhají minimalizovat rizika při nákupu vozů do flotily.

TCO flotily - z čeho se skládá a kde "uniká" rozpočet?

TCO flotily je komplexní a plný obraz nákladů dává až součet všech prvků. Základní členění zahrnuje kapitálové náklady (CapEx) - např. pořizovací cenu či leasingové splátky - a provozní náklady (OpEx), tedy výdaje na každodenní provoz flotily: servis, opravy, palivo, pneumatiky, pojištění.

Dále je potřeba zohlednit amortizaci, tedy ztrátu hodnoty v čase. To je obzvlášť významné u vozů, které ztrácejí na hodnotě už při vyjetí ze salonu. K tomu přistupují nepřímé, často opomíjené náklady, např. prostoje způsobené opravami.

Teprve zahrnutí všech těchto faktorů umožní získat úplný obraz TCO, plánovat rozpočet a identifikovat potenciální úspory.

Skutečné TCO umí nečekaně růst. Firmy se často soustředí na vyjednání slevy při nákupu a opomíjejí zůstatkovou hodnotu, která bývá největší složkou celkových nákladů vlastnictví.

Další příklad: některé společnosti sledují hlavně výdaje na palivo či leasingové splátky, ale neberou v úvahu náklady na prostoje - když je vůz v servisu a negeneruje příjem. To může znamenat ztracené příležitosti, např. nemožnost realizovat zakázky, účastnit se konferencí či schůzek s klienty.

Často opomíjeným faktorem je také chybějící jednotná flotilová politika a nedostatečné due diligence při nákupu. Pořízení vozu s neznámou historií může vést k častějším závadám a servisním návštěvám, což dále zvyšuje provozní náklady.

TCO je nutné analyzovat jako celek a jednotný systém nákladů. Důležité nejsou jen "tvrdé" výdaje (např. nákup vozu, leasingová splátka), ale i "měkké" náklady, které se projeví až během provozu.

Dobře nastavená flotilová politika pomáhá vyhnout se zbytečným ztrátám, zvyšuje flexibilitu a snižuje frustrace.

Složky TCO - na co se zaměřit?

Každé firemní vozidlo generuje náklady, které až po sečtení ukážou skutečnou cenu jeho vlastnictví. Podíl jednotlivých složek na TCO závisí na specifikách flotily. Je známo, že vozy prémiového segmentu ztrácejí hodnotu rychleji, zatímco flotily s vysokými nájezdy nesou vyšší náklady na palivo a opotřebení.

CapEx

Jde o náklady na nákup nebo leasing vozidel. Mohou být jednorázové, nebo rozložené v čase (např. leasingové splátky). V analýze TCO je vhodné zohlednit i alternativní náklad kapitálu, tedy fakt, že prostředky vázané ve flotile by bylo možné investovat jinde.

OpEx

Jde o každodenní provozní náklady. Patří sem výdaje na palivo, servis, výměnu oleje a kapalin, opravy, náhradní díly, pneumatiky, parkovné či myčky.

Pozornost věnujte stylu jízdy řidičů, který má významný vliv na výši provozních nákladů - může je jak zvyšovat, tak snižovat.

Amortizace

Ztráta hodnoty vozidla v čase, tj. rozdíl mezi pořizovací cenou a jeho konečnou hodnotou při prodeji nebo vyřazení z flotily.

Například vůz koupený za 572 500 Kč může být po několika letech o 229 000 Kč méně hodnotný. Tempo znehodnocení závisí především na modelu, značce a historii vozu - auta po vážnějších poškozeních ztrácejí hodnotu rychleji.

Neznamená to však, že vůz po škodě je automaticky diskvalifikován. Ze studií autoDNA vyplývá, že 65 % potenciálních kupujících je ochotno koupit vozidlo s historií škod, pokud byly opravy provedeny profesionálně.

Náklady na prostoje

Výdaje plynoucí z nepojízdnosti vozidla. Vůz po kolizi může vyvolat prostoje u obchodníků či servisních techniků v terénu. Firma pak nese dvojí náklad: jednak za opravu, jednak za ztracené obchodní příležitosti, např. nedoručené zakázky či zrušené schůzky s klienty a subdodavateli.

Neviditelné rozhodovací náklady

Mimo kontrolu nákladů viditelných na fakturách existují také "měkké" náklady, které se často přehlížejí. Jedním z nich je neoptimalizovaný proces akvizice vozidel.

Pozornost si zaslouží i nedostatečné due diligence při nákupu a právní rizika. Neprověření historie vozu může vést k pořízení auta se skrytými právními vadami - například se zástavním právem zapsaným v Rejstříku zástav (Notářská komora ČR) kvůli daňovým nedoplatkům předchozího vlastníka.

Zohledněte i lidský faktor. Řidiči, kterým je přidělen vůz s pochybnou historií (často vyžadující opravy či vykazující technické potíže), pociťují frustraci a stres. Naopak výběr vozidel s jistou a transparentní historií buduje firemní kulturu bezpečnosti a zvyšuje důvěru uživatelů flotily.

Jak report VIN ovlivňuje TCO?

Report historie vozidla autoDNA je užitečný nástroj při nákupu i prodeji vozů. Může obsahovat řadu informací, které pomohou snížit TCO flotily tím, že umožní vyhnout se nečekaným nákladům.

Historie poškození

Povážlivé škody mohou ovlivnit jak hodnotu vozu, tak riziko servisních nákladů a oprav. V reportu VIN se mohou objevit záznamy o evidovaných poškozeních.

Podle výzkumu uvedeného v reportu "Trh s ojetými vozy - fakta a mýty" je 65 % potenciálních kupujících ochotno koupit automobil s historií škod, pokud byly opravy provedeny profesionálně.

To je jasný signál pro účastníky trhu, že spolehlivé představení historie vozidla nejen zvyšuje důvěru kupujících, ale také snižuje počet pozdějších reklamací a nároků, což nakonec prospívá oběma stranám transakce.

Například v jednom z reportů byla zaznamenána povýpadková škoda ve výši 16 000-17 000 EUR (požár) ve Francii.

Stojí za to zdůraznit, že informace o škodách a jejich ocenění nemusejí odrazovat kupující, zejména pokud nejsou významné.

Podle dat autoDNA se více než 90 % škod pohybuje do 114 500 Kč, což znamená, že profesionálně opravená vozidla mohou zůstat pro kupující atraktivní a pro flotilu bezpečná.

Odečty odometru a registrace

Konzistentní a doložený nájezd i servisní historie jsou základní prvky ke kontrole. Pokud odečty odometru netvoří logickou posloupnost, je třeba tomu věnovat pozornost - nesrovnalosti v nájezdu se bohužel stále vyskytují.

Prověřte také historii registrací, včetně zemí a dat registrace. Tyto informace umožní mj. zjistit, zda vůz nebyl používán jako taxi nebo zda nepocházel z leasingu.

Právní vady / krádež

Report VIN může obsahovat i záznamy o právních omezeních, např. daňových zástavách.

Balíček ověření VIN pro flotily

Ověření historie mnoha vozidel může působit složitě. Jak tedy efektivně provést prověření VIN u desítek či stovek aut?

Řešením jsou balíčky autoDNA dostupné ve variantách 20, 50 a 100 reportů, které usnadňují tvorbu nákupního workflow - od sběru nabídek až po finální rozhodnutí.

Zařazení reportů autoDNA do procesu nákupu flotily zvyšuje transparentnost celého postupu. Při přílivu velkého množství nabídek vše projde jedním filtrem - číslem VIN. Výsledkem je rychlejší rozhodování a jistota, že do firmy přijdou vozy s doloženou historií.

 
