Jak jsou na tom půjčky bez doložení příjmu a bez registru nyní? Máme odpovědi!

Řada z vás možná už někdy uvažovala o tom, že si půjčí peníze. Život někdy člověka zavede do složitých finančních situací, a tak jste třeba nad půjčkou někdy přemýšleli, i když vás v minulosti nenapadlo, že byste někdy museli něčeho takového využít.

U půjček je však potřeba být v maximální obezřetnosti, protože pokud se je nenaučíte využívat správně, můžete se snadno dostat do ještě větších finančních problémů. Mnoho lidí má stále v paměti půjčky, které šlo získat bez dokládání příjmů a bez nahlížení do registru. Jak je to s těmito půjčkami aktuálně?

Půjčovat si musíme zodpovědně

Možná patříte mezi ty, kteří si dobře uvědomují možná rizika půjček. Půjčka dokáže být dobrý sluha, ale zlý pán. Bohužel však existuje určitá skupina lidí, kteří si toto spočítat nedokáží. Zejména v minulosti se tak běžně stávalo, že si půjčovali peníze a zkrátka na splátky neměli. Vytloukali klín klínem, a nakonec byli uvrženi do dluhové spirály, ze které již nebylo cesty ven. Právě to je důvod, proč půjčky bez doložení příjmu dnes již prakticky nejsou možné. Úplně všechny finanční instituce, včetně těch nebankovních, musí v současné době posoudit vaši bonitu. Rovněž mají povinnost nahlížet do registrů dlužníků. V minulosti nic z toho neplatilo, a tak byl trh s půjčkami poměrně divoký a lidí s finančními problémy přibývalo. Zákonné nařízení ověřovat finanční situaci klientů a zda nemají někde problémy se splácením, bylo motivováno:

Vyšší ochranou klientů

Pročištěním trhu od nepoctivých poskytovatelů

Protože jak jsme již řekli, někteří lidé si zkrátka neumějí spočítat, že na půjčku nebudou mít peníze, stát se rozhodl zákonnou úpravou tuto skupinu lidí chránit. Žádná úvěrová společnost by tak už dnes neměla půjčit člověku, který nemá příjem. Díky tomu se také určitým způsobem pročistil trh od nepoctivých poskytovatelů, kteří půjčovali lidem, kteří evidentně byli v tíživé finanční situaci. Dnes například každá úvěrová společnost musí být registrována u ČNB.

Jak je možné, že jsou půjčky bez dokládání příjmů a bez registru inzerovány?

Pokud jste si položili tuto otázku, tak je samozřejmě na místě. Skutečnost je taková, že půjčky, které jsou inzerovány jako půjčky bez dokládání příjmů a půjčky bez registru , takto některé společnosti označují z marketingových důvodů. Protože však stále platí zákonná povinnost ověřit si příjem klienta a zda někde nemá problematické závazky, úvěrová společnost si vás vždy určitým způsobem proklepne. V některých případech po vás možná nebude požadovat doložení příjmu, ale tyto instituce mají své způsoby, jak se k potřebným informacím dostat. Může po vás být například požadován výpis z běžného účtu.

Obdobně je to s úvěrovými společnostmi, které lákají na to, že neověřují záznamy v registrech dlužníků. Je zde pro ně zákonná povinnost, aby to prováděli. Ne všechny společnosti však nahlížejí do všech registrů. Kromě toho, a je to typické zejména pro rychlé půjčky , některé úvěrové společnosti mohou přimhouřit oko nad méně závažnými negativními záznamy v registrech dlužníků. Opozdili jste se se složenkou za elektřinu? Někdy to pro poskytnutí půjčky nemusí být problém a může to být považováno za malý prohřešek.

Na co si dát pozor při sjednávání půjčky?

Pokud se rozhodnete vzít si půjčku, samozřejmě to nemusí být rozhodnutí špatné, pokud víte, jaká je vaše finanční situace a jste si schopni vše ujasnit. Zejména je vhodné se dobře podívat na konkrétní nabídku, zda:

Nemá RPSN v tisících procentech

Nemá likvidační sankce a poplatky