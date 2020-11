Jak je na tom vaše duše(vní zdraví)?

Právě teď dostává duševní zdraví české populace na frak – na prevenci ale není nikdy pozdě. Podporou organizace Nevypusť duši na Hithitu podpoříte duševní zdraví dětí a mládeže.

Pravděpodobně to sledujete na sobě i na svém okolí - týdny a měsíce v novém režimu, který je plný omezení a nejistot, si začíná vybírat svou daň. Není to jen váš pocit. První čísla z jarní vlny potvrzují, že se naše psychika horší - studie CERGE-EI ukazuje, že 20 % Čechů vykazovalo příznaky minimálně středně těžké deprese nebo úzkosti, z dat Národního ústavu duševního zdraví vyplývá, že riziko sebevražd vzrostlo třikrát. Co se s tím dá dělat? Jak podchytit případné problémy zavčas?

Nezanedbávejme prevenci. Začněme s ní už ve škole, u náctiletých, kteří jsou ohroženou skupinou, co se výskytu duševních problémů týče. Právě středoškolákům se věnuje nezisková organizace Nevypusť duši, jejíž aktivity můžete v těchto dnech podpořit.

Nevypusť duši ukazuje studentům, jak se o sebe starat nebo kam se obrátit, když jim není psychicky dobře. Lektoři organizace mluví o duševním zdraví běžně ve školách, od jara pouze online prostřednictvím webinářů. Ty se dotýkají distanční výuky, nácviku relaxačních technik nebo vypořádání se s úzkostí. Poptávka po nich je veliká: od jara jimi prošlo přes 1 000 dětí. Je ale jasné, že programů je potřeba udělat mnohem víc.

Aby mohlo Nevypusť duši pomáhat dětem a učitelům ještě víc než doposud, potřebují vaši pomoc. Pomozte jim pomáhat. Podpořte duševní zdraví dětí a zároveň si na Hithitu vyberte svou odměnu. Kromě plátěných tašek, triček se serotoninem či sladkých balíčků, si můžete vybrat něco pro své vlastní duševní zdraví a dávku prevence tak zdvojnásobit: seminář Duševní zdravovědy, relaxační nahrávky nebo terapeutické sezení na platformě Terap.io.

Největším přáním této neziskovky je, aby se ve školách nezapomínalo na duševní zdraví. Chtějí, aby se prevence a kontakty na dostupnou pomoc dostaly k co nejvíce mladým lidem po celé ČR a z duševního zdraví udělat téma, na kterém záleží.