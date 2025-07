Jak fungují sick days a proč by je měly firmy nabízet jako benefit?

Sick days, neboli placené dny volna při krátkodobé nemoci bez nutnosti lékařského potvrzení, jsou stále oblíbenějším zaměstnaneckým benefitem. V České republice je jejich poskytování dobrovolné, ale mnoho firem je zavádí jako součást péče o zdraví a pohodu svých zaměstnanců.

Co jsou sick days?

Sick days umožňují zaměstnancům zůstat doma při prvních příznacích nemoci, aniž by museli navštívit lékaře pro potvrzení pracovní neschopnosti. Obvykle se jedná o 2-5 dnů ročně, které zaměstnanec může čerpat dle potřeby. Tento benefit pomáhá předcházet šíření nemocí na pracovišti a podporuje rychlejší zotavení.

Výhody pro zaměstnance

Rychlé zotavení: Možnost odpočinku při prvních příznacích nemoci vede k rychlejšímu uzdravení.

Prevence šíření nemocí: Zamezení přenosu infekcí mezi kolegy/klienty.

Pocit důvěry: Zaměstnanci vnímají, že jim firma důvěřuje a záleží jí na jejich zdraví.

"Pracuji jako úřednice a možnost využít sick day mi umožňuje zůstat doma, když se necítím dobře, aniž bych musela hned běžet k lékaři. Díky tomu se rychleji uzdravím a neohrožuji kolegy." - Jitka, úřednice

Přínosy pro zaměstnavatele

Snížení dlouhodobé nemocnosti: Možnost rychlé reakce na počínající onemocnění snižuje riziko delší pracovní neschopnosti.

Zvýšení produktivity: Zdravější zaměstnanci jsou výkonnější a méně často chybí.

Posílení loajality: Benefity, jako jsou sick days, zvyšují spokojenost a loajalitu zaměstnanců.

Snadná implementace a správa: Díky řešením jako Pluxee mohou firmy jednoduše nabídnout benefity včetně sick days a dalších nástrojů na podporu zdraví, například příspěvky na wellness, masáže nebo stravování . Benefity lze navíc snadno přizpůsobit velikosti i typu organizace. Zavedením sick days zároveň získává firma konkurenční výhodu na pracovním trhu. V době, kdy si uchazeči stále více vybírají zaměstnavatele i podle firemní kultury a benefitů, mohou právě sick days hrát klíčovou roli při rozhodování.

Sick days a generace Z

Mladší generace, zejména tzv. Generace Z, si na pracovním prostředí cení flexibility, duševní pohody a rovnováhy mezi prací a osobním životem. Podle průzkumu považuje více než 50 % respondentů z této generace wellbeing benefity za klíčové při volbě zaměstnavatele (Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2023). Sick days tak mohou být důležitým lákadlem nejen pro udržení současných zaměstnanců, ale i pro získání mladých talentů.

Mezinárodní srovnání

V mnoha zemích jsou sick days - tedy dny volna bez nutnosti lékařského potvrzení - vnímány jako důležitý nástroj podpory duševního a fyzického zdraví zaměstnanců. Například v Rakousku či Finsku je běžnou praxí, že zaměstnanec může bez lékařského potvrzení zůstat doma 1-3 dny. V Nizozemsku zase zaměstnavatelé často zavádějí interní politiky, které umožňují krátkodobé absence bez nutné byrokracie, zejména kvůli prevenci přenášení infekčních nemocí.

Naopak v Německu a Švédsku sice existují rozsáhlé systémy nemocenské, ale ty se vztahují na delší pracovní neschopnost a zpravidla vyžadují lékařské potvrzení od prvního dne. Sick days v jejich pravém smyslu - bez nutnosti potvrzení - jsou tedy spíše iniciativou firem, které chtějí svým zaměstnancům projevit důvěru a flexibilitu.

V Česku je poskytování sick days výhradně dobrovolné. Tento benefit se však objevuje v nabídce stále více firem a těší se rostoucí oblibě.

Historie sick days

Koncept sick days, tedy krátkodobého volna kvůli nemoci bez lékařského potvrzení, se začal rozvíjet až ve 20. století jako součást moderních firemních benefitů. První kroky směrem k institucionalizaci péče o zdraví zaměstnanců ale můžeme vysledovat už v roce 1911 ve Velké Británii, kde zákon o národním pojištění zavedl nemocenské dávky. I když tehdejší systém vyžadoval lékařské potvrzení a zaměřoval se na delší pracovní neschopnosti, vytvořil základy pro rozvoj flexibilnějších forem podpory zdraví na pracovišti.

Proč by firmy neměly čekat

Zavedení sick days je jednoduchý krok s okamžitým dopadem. Nevyžaduje velké investice, ale přináší viditelný efekt - vyšší důvěru zaměstnanců, méně přetížených týmů a lepší atmosféru ve firmě. Ve světě, kde se lidé rozhodují podle hodnot a přístupu firem k lidem, může i takto "malý" benefit znamenat velký rozdíl. Nečekejte na změnu zákona - buďte firmou, která udává směr.

Prevence (stále) na prvním místě

Pokud se řadíte mezi moderní firmy, které myslí skutečně chytře a na zdraví svých zaměstnanců jim záleží, pravděpodobně rádi promyslíte i předcházení nutnosti využití sick-days. Zaměřte se na prevenci skrze například Pluxee benefity podporující zdraví zaměstnanců (nákupy vitamínů a doplňků stravy, vstupy do fitness a wellness zařízení, pobyty v lázních či na horách a další). Tak přispějete k celkové duševní i fyzické pohodě a pevnějšímu zdraví. A takového zaměstnance pak nejspíše například viróza obejde obloukem…

Závěrem…

Sick days představují jednoduchý a efektivní způsob, jak pečovat o zdraví zaměstnanců a zároveň zvýšit jejich spokojenost a produktivitu. Firmy, které tento benefit nabízejí, dávají najevo, že jim záleží na svých lidech, což se pozitivně odráží na celkové atmosféře a výkonnosti týmu.

V dnešním konkurenčním prostředí nejsou sick days jen milým benefitem - mohou být tím, co rozhodne, zda si šikovný kandidát vybere právě vaši firmu. Pokud ještě tento benefit nenabízíte, možná je čas to změnit. Stejně tak je dobré myslet na prevenci skrze nabídku firemních benefitů určených na relax, zlepšení imunity a wellbeing. Zdravější a spokojenější tým vám to vrátí.

Pluxee je dlouholetým partnerem mnoha zaměstnavatelů v oblasti benefitů - pomáhá vytvářet řešení, která mají skutečný dopad na zdraví a spokojenost zaměstnanců. Inspirujte se na www.pluxee.cz/zdravi .

Zdroje: