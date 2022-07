"Past" na novináře. Dyková si ve smlouvě k Teroristce vyjednala zvláštní odstavec

Učitelka v důchodu se rozhodne zastřelit lokálního zloducha. Kvůli roli Marie ve filmu Teroristka se musela Iva Janžurová v tehdy 78 letech naučit střílet. Režiséra a scénáristu Radka Bajgara k napsání filmu inspirovalo to, že se sám někdy tak naštve, že by někomu ublížil. Co ho štve nejvíc? A spáchali někteří z herců Teroristky zločin? Dozvíte se v Historkách z placu.

