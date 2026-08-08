Itálie rozdává až 100 tisíc eur na bydlení. Češi ale narazí na jednu zásadní podmínku

Domy za symbolické euro nebo dotace až 100 tisíc eur vypadají jako splněný sen. Ve skutečnosti ale italské regiony nehledají investory ani majitele prázdninových chalup. Potřebují nové sousedy. Kdo chce veřejné peníze získat, musí se často skutečně přestěhovat, zřídit si v obci hlavní bydliště a investovat další desítky až stovky tisíc eur do rekonstrukce.
Když letos autonomní provincie Trento spustila program na podporu vylidňujících se horských obcí, zpráva obletěla svět. Zájemci mohou získat až 20 tisíc eur na koupi domu a dalších až 80 tisíc eur na jeho rekonstrukci. Smyslem programu ale není levně rozprodat opuštěné nemovitosti. Podle provincie mají dotace především pomoci vrátit život do obcí, které dlouhodobě ztrácejí obyvatele.
První výsledky ukázaly, že samotné peníze nestačí. Do programu se sice přihlásily stovky zájemců, ale například horská obec Sagron Mis v prvním kole nezískala ani jednu žádost.
Starosta Marco Depaoli přesto tvrdí, že o obec zájem je. „Patnáct lidí kontaktovalo radnici, aby se informovali, jak program funguje. Potřebujeme jen čas,“ řekl italským médiím.
Největší háček? Musíte se přestěhovat
Podle Vlastimila Libeše ze společnosti Rellox si mnoho lidí představuje, že si za pomoci dotace pořídí levnou chalupu v Alpách. Právě tady ale narážejí na největší překážku. „Primárním cílem těchto programů není levně rozprodat opuštěné domy, ale udržet život v menších obcích a zabránit jejich dalšímu vylidňování,“ vysvětluje.
Většina programů proto vyžaduje, aby se nový majitel do obce skutečně přestěhoval a bydlel tam. Zpravidla nejméně deset let. Některé programy připouštějí jako alternativu dlouhodobý pronájem, vždy ale záleží na konkrétních pravidlech.
„Řada lidí si představuje, že dotaci mohou využít na rekreační dům nebo investiční nemovitost, ale účelem těchto programů je především získat nové stálé obyvatele,“ říká Libeš. Právě tato podmínka podle něj většinu českých zájemců odradí.
Jak fungují italské dotace na bydlení
příspěvek může dosáhnout až 100 tisíc eur (podle programu)
většinou nejde o půjčku, ale nevratnou dotaci
podmínkou bývá přestěhování do obce nejméně na 10 let nebo dlouhodobý pronájem
příjemce musí dům zrekonstruovat ve stanovené lhůtě
dotaci nelze obvykle kombinovat s jinými veřejnými podporami
většina programů není určena pro rekreační bydlení
pouze fyzické osoby
Symbolická cena je ta nejmenší položka
Kupní cena domu navíc představuje jen zlomek celé investice. Nemovitosti zařazené do dotačních programů bývají často desítky let opuštěné. Chybí moderní rozvody, vytápění, izolace a mnohé objekty čeká prakticky kompletní rekonstrukce.
„Pokud se bavíme o kompletní rekonstrukci starší horské nemovitosti, je potřeba počítat s náklady přibližně mezi 1000 až 2000 eur za metr čtvereční,“ upozorňuje Libeš. U běžného domu tak mohou stavební práce několikanásobně převýšit samotnou pořizovací cenu.
Kolik stojí bydlení v italských Alpách
Lokalita
Cena za m²
Madonna di Campiglio
9000–11 500 €
San Martino di Castrozza
5400–7000 €
Canazei
6600–6900 €
Campitello
kolem 5200 €
Val d'Algone
kolem 3500 €
Val di Rabbi
1500–2000 €
Orientační náklady na kompletní rekonstrukci: 1000–2000 €/m².
Trentino láká, jižní Tyrolsko zavádí omezení
Paradoxem je, že zatímco Trentino se snaží nové obyvatele přilákat, sousední Jižní Tyrolsko řeší přesně opačný problém. Oblíbená dolomitská střediska čelí dlouhodobému tlaku zahraničních kupců a prudkému růstu cen bydlení.
Proto zde platí omezení pro druhé bydlení. Ve většině atraktivních obcí může být jen deset procent bytového fondu určeno nerezidentům a u nové výstavby musí většina bytů zůstat místním obyvatelům. „Pro české zájemce je zásadní, že počet nemovitostí, které mohou jako nerezidenti koupit, je de facto zastropovaný,“ vysvětluje Libeš.
Představa levného domu v italských Alpách se podle realitních odborníků často rozchází s realitou. V prestižní Madonně di Campiglio stojí metr čtvereční přibližně 9 až 11,5 tisíce eur. V Canazei kolem 6700 eur. Naopak v méně známém údolí Val di Rabbi lze koupit nemovitost přibližně za 1500 až 2000 eur za metr čtvereční.
„Rozdíly mezi jednotlivými údolími mohou být opravdu několikanásobné. Nestačí řídit se názvem regionu, rozhodující je konkrétní obec,“ říká Libeš.
Češi hledají apartmán na dovolenou
Přestože titulky o domech za euro pravidelně obletí svět, českých zájemců se podle společnosti Rellox týkají jen okrajově. Itálie se letos stala nejžádanější zahraniční destinací klientů společnosti a v květnu tvořila pětinu všech poptávek. Naprostá většina kupujících ale nehledá nový domov.
„Nejčastěji jde o zájemce o druhé bydlení nebo investiční apartmán, který část roku sami využívají a po zbytek roku pronajímají turistům. Trvalé stěhování do Itálie zůstává mezi českými klienty spíše výjimkou,“ uzavírá Libeš.
Zdroj: autorský článek, rainews.it, giornaletrentino.it
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