Island uzavřel oblíbený kaňon, kvůli Justinu Bieberovi tam proudily davy turistů

před 1 hodinou

Islandská vláda se rozhodla uzavřít kaňon Fjaðrárgljúfur na jihu ostrovní země poté, co se na místo vydávaly davy fanoušků. Justin Bieber si turistickou atrakci vybral do svého videoklipu s názvem I’ll Show You. Cílem vlády je ochránit přírodní památku od hromadných nájezdů turistů.

Justin Bieber videoklip k písni na YouTube zveřejnil před čtyřmi lety a v současnosti má více než 444 milionů zhlédnutí. Představitelé islandské vlády se před časem rozhodli, že místo uzavřou kvůli narůstajícím masám turistů, které se ke kaňonu vydávají. Island se s nárůstem turistického ruchu potýká posledních osm let. Zatímco v roce 2011 sem přijelo 600 tisíc návštěvníků ročně, loni už to byly více než dva miliony lidí. Infrastruktura ani křehká severská příroda však nejsou na skokový nárůst návštěvníků připraveny, a ostrov se tak začíná potýkat s problémy. Ministr životního prostředí Guðmundur Ingi Guðbrandsson se nechal slyšet, že vinu nelze jednoduše hodit na Justina Biebera. Apeloval však na slavné návštěvníky, včetně influencerů, aby si uvědomovali dopad svých aktivit a příspěvků na sociálních sítích. Thajsko zakázalo vstup na slavnou pláž až do roku 2021. Turisté ničili korálové útesy číst článek "Neuvážené chování jedné slavné osoby může mít dramatický dopad na celou oblast, pokud tu osobu následuje dav," citoval jej britský deník The Guardian. Na obranu Biebera dodal, že v době natáčení klipu ještě kaňon nebyl přehrazen a nebyly v něm vyznačené turistické stezky. Dychtivé návštěvníky, kteří touží spatřit stejné místo jako slavný kanadský zpěvák, nezastaví ani ploty, ani správci parku. Někteří dokonce zkouší úplatky. Správkyně parku Hanna Johannsdottirová se svěřila s tím, že ji jeden z návštěvníků nabízel zdarma cestu do Dubaje, pokud přivře oči a pustí je dále do kaňonu. A britský deník The Guardian poznamenává, že mnozí návštěvníci k turistické atrakci přijeli jen proto, že ji spatřili v Bieberově videoklipu. Úřady kaňon zavřely na dva týdny v březnu, později zákaz vstupu prodloužily do 1. června. Místo bude v létě přístupné, pouze pokud bude sucho. Od vydání Bieberova videoklipu kaňon navštívil víc než milion lidí, odhadují místní úřady. Za nárůst turistického ruchu však může i seriál Hra o trůny, který se na Islandu částečně natáčel. Justin Bieber - I'll Show You (Official Video) | Video: Youtube.com