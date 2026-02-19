„Máme tady dvě varianty. Invazivní a neinvazivní.“ Přesně těmito slovy začala první schůzka nad rekonstrukcí bytu v pražském paneláku. Klienti byli odvážní, vybrali razantnější řešení - a právě díky této "invazivní" cestě mohli architekti jít opravdu do hloubky. A tak vznikl otevřený, propojený a přirozeně prosvětlený domov.
Byt architekti ze studia „hurá architekti“ převzali téměř nedotčený: čtyři oddělené místnosti, umakartové jádro, průchozí koupelna a stará kuchyně, přičemž nejfrekventovanější trasa z ložnice do obývacího pokoje vedla přímo „přes rohožku“. Právě to dokonale ilustrovalo nelogičnost původního řešení.
Po konzultaci se statikem proto padlo rozhodnutí několik příček odstranit a dispozici nově rozdělit do logických funkčních zón - předsíň tak oddělili a hlavní komunikační trasu přesunuli hlouběji do středu bytu.
Světlo jako hlavní architekt
Zmíněná změna otevřela nové průhledy napříč celým bytem. Přirozené světlo se tak dostává až do jeho středu – a právě tam vznikl jeden z nejvýraznějších prvků rekonstrukce: koupelna z luxfer. Přes den se tam nemusí svítit. Večer se naopak prostor promění v jemně zářící „lampion“, který interiéru dodává měkké, teplé světlo. Atmosféra, jakou by člověk v paneláku nečekal.
Skleněné dlaždice jsou asi nejvýraznější hmotou realizace a zdárně jim sekundují další poctivé materiály jako světlé narůžovělé marmoleum, překližka a bílé povrchy, přičemž na tuto klidnou bázi navazuje hravější vrstva barev.
Interiér roku
Tato rekonstrukce je přesně typem projektu, který soutěž Interiér roku oceňuje: odvážný zásah, který respektuje původní charakter prostoru, a přitom ho posouvá do zcela nové kvality života.
Interiér roku patří mezi nejprestižnější česká ocenění architektury a interiérového designu. Do soutěže se mohou hlásit projekty dokončené v předchozím roce z Česka i Slovenska, a o vítězích rozhoduje mezinárodní porota odborníků. Soutěž pokračuje v tradici ocenění soukromých i veřejných interiérů, přičemž jedenáctý ročník je výjimečný cenou vyrobenou z porcelánu. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2026 a vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026. A hlasovat může i veřejnost.
Zelená spárovačka v jednoduchém bílém obkladu koupelny i kuchyně ladí s jeklovou konstrukcí policové stěny v obytném prostoru. Ložnici zase dominuje růžová policová stěna za čelem postele. Klienti interiér doplnili originálními barevnými doplňky, které si sami vytiskli na 3D tiskárně. Právě tato osobní vrstva dodává bytu svěžest, autenticitu a živost.
Bez ztráty soukromí i příkras
Původní kuchyně byla od obývacího pokoje oddělena plnou příčkou. Tu architekti nahradili lehkou, průhlednou policovou stěnou se dvěma průchody. Jednotlivé zóny tak zůstaly funkčně rozlišené, ale prostor se vizuálně i světelně propojil.
Na výsledném dojmu otevřenosti se výrazně podílejí také dveře, které tvůrci navrhli bez horního rámu, v plné výšce místnosti. Když se otevřou, lze byt prohlédnout skrz naskrz. Drobný detail s překvapivě velkým efektem – prostor působí vyšší, světlejší a vzdušnější.
Z bytu je stále cítit původní charakter paneláku – nic se nesnaží přepisovat jeho historii. Zároveň je však prostor vzdušný, přirozený a plný světla. Invazivní zásah zde neznamenal destrukci, ale odvahu: odvahu otevřít dispozici, pustit dovnitř světlo a dát obyčejnému panelákovému bytu šanci stát se skutečným domovem, který si už žije svým vlastním životem.
VIDEO: Talentovaná Tara Wardová proměnila maličký prostor před bytem v útulný obývací pokoj pod širým nebem.
Zdroj: Interiér roku
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií
Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.
ŽIVĚ„Existuje mnoho důvodů pro úder proti Íránu.“ USA už přesouvají vojenskou techniku
Pro vojenský úder proti Íránu existuje mnoho důvodů, prohlásila ve středu na pravidelné tiskové konferenci mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Zároveň ale podotkla, že úterní jednání o íránském jaderném programu přineslo drobný pokrok. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.
Netypická hvězda. Prvorepublikový požitkář a podnikatel Hugo Haas uspěl i v Americe
Před 125 lety se v Brně narodil herec Hugo Haas – svérázný umělec, k jehož významu, přístupu k tvorbě i průběhu kariéry bychom v dějinách tuzemské kinematografie jen těžko hledali ekvivalent.