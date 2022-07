Izraelské pobřeží podlehlo invazi medúz, mohou ohrozit provoz elektráren

Pobřeží u severoizraelského města Haifa zaplavily minulý týden masy medúz. Na záběrech, které zveřejnil tamní Úřad pro parky a přírodu, je vidět, jak je moře i několik desítek metrů od břehu plné žahavých tvorů. Za jejich zvýšený výskyt může podle úřadu z velké části lidské chování.

Většina medúz, které se u izraelského pobřeží objevují pravidelně, patří mezi stěhovavé druhy. Do Středozemního moře se pravděpodobně dostávají přes Suezský průplav. V posledních letech ale jejich množství v izraelských vodách výrazně vzrostlo, upozorňuje tamní orgán na ochranu životního prostředí.

"K rozmnožování medúz přispívá mnoho věcí, které lidé dělají. A to hloubení Suezského průplavu, znečišťování moře odpadními vodami, klimatická změna nebo lovení predátorů medúz, jako jsou například mořské želvy," uvedl úřad ve svém prohlášení.

Žahavci mohou nyní mimo jiné ohrozit i provoz tamních elektráren, které používají mořskou vodu k chlazení. Kvůli jejich přemnožení by se medúzy mohly dostat do chladicích systémů, a způsobit tak odstávky elektřiny, upozorňuje server The Times of Israel.