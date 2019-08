Invaze asijského kapra trápí Kentucky. Na přehradě omráčili hejno elektrickým proudem

Video: Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources | 00:46

Video: Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources | 00:46

Americký stát Kentucky bojuje s přemnoženým kaprem asijským. Pracovníci použili speciální „šokové“ lodě, aby ryby omráčili a mohli je spočítat. Video ukazuje nespočet kaprů plácajících se u přehrady Barkley poté, co dostali ránu proudem.

Omráčení ryb elektrickým proudem není nic mimořádného, běžně se používá při sčítání rybí populace, vysvětlili zpravodajskému webu CNN místní odborníci, kteří se v Kentucky starají o vodstvo.

Ryby tímto způsobem nepojdou, zůstanou ale na krátkou chvíli omráčené, takže se dají buď spočítat, nebo pochytat. "Děláme to proto, abychom měli představu, kolik nám tu podobných ryb vůbec plave pod přehradou," řekl Ron Brooks, který má rybolov v jezeře na starost.

Omráčené kapry pak pochytají a putují na výrobu hnojiva, rybích návnad nebo na zpracování do potravinářského průmyslu.

Přestože osud ryb nezní zrovna idylicky, úřady si s invazí asijského kapra přestávají vědět rady. Tento invazivní druh v 70. letech minulého století zavedli do rybníků Spojených států chovatelé sumců. Jenže jeho populace stále roste a požírá potravu dalším živočichům ve vodním ekosystému.

"Měli dovoleno vysadit kapra asijského, aby se tak zbavili řas ve vodách. Ryby pak prodávali například na čínských tržištích," řekl Ron Brooks. "Jenže si neuvědomili, že by jim mohli z rybníků uplavat a dostat se do řek. Trvalo jim to 30 let, ale podařilo se jim to. Tihle kapři sem byli vysazeni s dobrým úmyslem, ale nikdo nečekal, jak velký problém se z nich vyklube," dodal.

Kapr asijský je citlivý na hluk, takže když slyší motor proplouvající lodi, vyskočí klidně až tři metry nad hladinu. Zvlášť velké ryby takto můžou poničit rybářské lodě, a pokud vyskočí například jachtařům na palubu, mohou jim způsobit i zranění.

Státy Kentucky a Tennessee už společně pracují na odstranění asijského kapra z jezer, která jsou důležitá pro turistický ruch. Lidé sem jezdí za rekreačním rybařením nebo se projíždějí na lodích.

Ochránci teď chtějí postavit speciální rybí plot, který bude vydávat zvuk, vytvářet bubliny a svítit. Podobnou metodu použili odborníci v Evropě, pomocí níž úspěšně změnili migrační cesty lososů. Na kapry však nikdy předtím použita nebyla.