Instagram skryje dospívajícím reklamu propagující plastické operace a léky na hubnutí

Populární sociální síť Instagram oznámila nová pravidla pro zveřejňování reklam na plastické operace a přípravky na hubnutí. Některé z nich se nově nebudou zobrazovat dospívajícím uživatelům. Právě ti jsou podle mnohých psychologů nejzranitelnější a dopad podobných příspěvků na jejich zdraví bývá nejhorší.

Některé celebrity již dříve upozorňovaly na to, jaký negativní vliv na dospívající mohou mít známí influenceři propagující plastické operace nebo "zázračné" přípravky na hubnutí.

Britská herečka Jameela Jamilová například nedávno kritizovala slavné sestry Kardashianovy nebo zpěvačku Cardi B, jež na Instagramu pravidelně vychvalují detoxikační čaje, lízátka a další přípravky.

Právě takové příspěvky spojené s nerealistickými představami o lidském těle mají často zničující dopad na zdraví uživatelů. Nejohroženější skupinou jsou dospívající, připomněl britský zpravodajský web BBC.

"Většina sebepoškozování se v lidské společnosti děje srovnáváním se s ostatními," uvedl v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz psychoterapeut a kouč Martin Zikmund. A varoval před významným vlivem sociálních sítí.

"Sebepoškozování u Instagramu je mnohem horší, protože i blbá jizva po řezání znamená pro člověka s hraniční poruchou osobnosti jistou úlevu od vnitřní bolesti, ale co udělá člověk, který se vnitřně sebepoškozuje každý den?" uvedl psychoterapeut.

"Chceme, aby byl Instagram pozitivním místem"

Mladí lidé do 18 let by proto nově neměli mít přístup k obsahu, který propaguje přípravky na hubnutí nebo plastické operace. Uživatelé také mohou hlásit příspěvky, které toto nařízení porušují a měly by podle nich být skryty. Nové pravidlo se bude vztahovat také na příspěvky zveřejňované na Facebooku.

BBC však upozorňuje na to, že obsah zůstane skryt pouze těm, které sociální síť vyhodnotí jako dospívající. Při registraci však platforma informaci o věku přímo nevyžaduje. Lidé jsou častokrát jenom vyzváni k tomu, aby uvedli, zda jsou starší osmnácti let.

"Chceme, aby byl Instagram pozitivním místem pro všechny, kteří jej užívají. A právě toto pravidlo je jednou ze součástí naší snahy, aby se lidé necítili tolik pod tlakem, který často vyvolávají sociální sítě," uvedla Emma Collinsová, manažerka Instagramu zodpovědná za podmínky a pravidla užívání platformy. Dodala, že firma krok diskutovala s řadou expertů na sociální sítě.