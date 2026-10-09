Sklenice s bio pečetí od oblíbené německé značky bio potravin slibuje poctivý lesní med. Laboratoř Státní zemědělské a potravinářské inspekce v ní ale našla látky, které se v medu přirozeně nevyskytují, a došly k jednoznačnému závěru: tohle není med. Závadná byla i hořčice v Lidlu, ve které našli kontaminaci cizími částicemi.
Výrobek Alnatura Wald Honig, prodávaný jako bio lesní medovicový med, podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) vůbec nebyl medem. Inspektoři ho odebrali letos v červnu v areálu Westpoint v Praze u společnosti Velká Pecka, která provozuje e-shop Rohlík.cz.
Jde o půlkilovou skleněnou dózu se šarží L1760663 a datem minimální trvanlivosti 23. 1. 2028. Vyrobila ho německá firma Alnatura z medu z více zemí. Laboratoř v něm našla alfa-amylázu z plísně Aspergillus oryzae, tedy enzym, který se v medu přirozeně nevyskytuje. Inspekce proto výrobek zařadila mezi falšované potraviny.
Amylázy jsou enzymy, které štěpí škrob na jednodušší cukry. Včely do medu přidávají vlastní, jenže tahle pochází z plísně, kterou průmysl využívá mimo jiné při výrobě sladkých sirupů ze škrobu.
Med přitom patří v Evropě k nejčastěji falšovaným potravinám. Zdraví takový výrobek neohrožuje, zákazník ale platí cenu bio medu za něco, co medem není.
Kontaminovaná hořčice v Lidlu
Kremžskou hořčici Kania (350 g, skleněná sklenice s twist-off víčkem) inspektoři odebrali 18. 6. 2026 v prodejně Lidl ve Vladycké ulici v Praze 15. Hořčice s datem minimální trvanlivosti 9. 10. 2026 obsahovala drobné černé částice, které do hořčice nepatří. Cizorodé částice našli inspektoři i v hořčici s trvanlivostí do 27. 7., 16. 10. a 17. 10. 2026.
Výrobek pochází z Česka. Inspekce ho zařadila mezi nebezpečné potraviny, protože potravina znečištěná cizorodými látkami se za bezpečnou nepovažuje.
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Zdroj: Potraviny na pranýři - hořčice, Potraviny na pranýři - med
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