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Inspekce odhalila pančovaný bio med na Rohlíku, závadná je i hořčice z Lidlu

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Sklenice s bio pečetí od oblíbené německé značky bio potravin slibuje poctivý lesní med. Laboratoř Státní zemědělské a potravinářské inspekce v ní ale našla látky, které se v medu přirozeně nevyskytují, a došly k jednoznačnému závěru: tohle není med. Závadná byla i hořčice v Lidlu, ve které našli kontaminaci cizími částicemi.

Bio med značky Alnatura obsahoval látky, které do medu nepatří, inspektoři mají jasno.
Bio med značky Alnatura obsahoval látky, které do medu nepatří, inspektoři mají jasno.Foto: SZPI
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Výrobek Alnatura Wald Honig, prodávaný jako bio lesní medovicový med, podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) vůbec nebyl medem. Inspektoři ho odebrali letos v červnu v areálu Westpoint v Praze u společnosti Velká Pecka, která provozuje e-shop Rohlík.cz.

Jde o půlkilovou skleněnou dózu se šarží L1760663 a datem minimální trvanlivosti 23. 1. 2028. Vyrobila ho německá firma Alnatura z medu z více zemí. Laboratoř v něm našla alfa-amylázu z plísně Aspergillus oryzae, tedy enzym, který se v medu přirozeně nevyskytuje. Inspekce proto výrobek zařadila mezi falšované potraviny.

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Amylázy jsou enzymy, které štěpí škrob na jednodušší cukry. Včely do medu přidávají vlastní, jenže tahle pochází z plísně, kterou průmysl využívá mimo jiné při výrobě sladkých sirupů ze škrobu.

Med přitom patří v Evropě k nejčastěji falšovaným potravinám. Zdraví takový výrobek neohrožuje, zákazník ale platí cenu bio medu za něco, co medem není.

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Kontaminovaná hořčice v Lidlu

Kremžskou hořčici Kania (350 g, skleněná sklenice s twist-off víčkem) inspektoři odebrali 18. 6. 2026 v prodejně Lidl ve Vladycké ulici v Praze 15. Hořčice s datem minimální trvanlivosti 9. 10. 2026 obsahovala drobné černé částice, které do hořčice nepatří. Cizorodé částice našli inspektoři i v hořčici s trvanlivostí do 27. 7., 16. 10. a 17. 10. 2026.

Kremžská hořčice z Lidlu byla kontaminovaná cizorodými černými látkami.
Kremžská hořčice z Lidlu byla kontaminovaná cizorodými černými látkami.Foto: SZPI

Výrobek pochází z Česka. Inspekce ho zařadila mezi nebezpečné potraviny, protože potravina znečištěná cizorodými látkami se za bezpečnou nepovažuje.

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Zdroj: Potraviny na pranýři - hořčice, Potraviny na pranýři - med

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