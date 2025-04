Inovace ve finančním světě oceněny. Známe vítěze Visa Awards 2024

Největší platební síť v Česku Visa ocenila banky a poskytovatele platebních řešení za rok 2024.

Slavnostní večer Visa Awards 2024 se letos konal v unikátním prostředí Kunsthalle Praha - místě, kde se propojuje současné umění, architektura a inovace. Stylové prostory galerie podtrhly výjimečnost okamžiku, kdy byly oceněny nejlepší projekty a partneři v oblasti bankovnictví a akceptace digitálních plateb.

Díky společnému úsilí Visa, bank a poskytovatelů platebních terminálů a bran, si Češi oblíbili digitální platby. 82 %* lidí preferuje v obchodech platbu kartou a 55 %* mladých preferuje platbu mobilem nebo chytrými hodinkami. E-commerce je na tom podobně, kdy například i více než polovina dobírek je následně placena kartou. Visa si tohoto úsilí váží, proto se rozhodla letos udělit ocenění v následujících 13 kategoriích:

#1 issuer - Česká spořitelna

#1 acquirer - Global Payments

#1 new cards - Fio banka

#1 sustainable bank - Komerční banka

#1 innovations - ČSOB

#1 women in payments - Jitka Haubová, Komerční banka

#1 digital proposition - Česká spořitelna

#1 premium - Raiffeisenbank

#1 business proposition - mBank

#1 bank branch - Česká spořitelna, Vítězné náměstí 1145/8, Praha 6

#1 Visa as a Service - MONETA Money Bank

#1 Money movement - Partners banka

#1 new flows - Eurowag

"Cílem Visa Awards je ukázat, kdo udává směr v oblasti digitálního placení a ocenit ty banky a poskytovatele platebních terminálů, kteří nejintenzivněji aplikují inovace v bankovnictví a kladou důraz na digitalizaci. Ocenění si odnášejí ti, kteří nejen drží krok s technologickým vývojem, ale často přicházejí s řešeními, která mění pravidla hry. Letos jsme přidali nové kategorie, protože chceme reflektovat, jak různorodé a dynamické dnes inovace v oblasti plateb jsou. Těší nás spolupráce s partnery, kteří neustále hledají cesty, jak zlepšit zákaznickou zkušenost a posunout celý trh vpřed," uvedl Petr Polák, Country Manager Visa pro Českou republiku.

Petr Polák spolu s generálním ředitelem Visa Marcelem Gajdošem a dalšími kolegy předal na pódiu ceny třinácti oceněným. Ocenění #1 issuer si převzala Česká spořitelna za největší podíl aktivních karet v portfoliu Visa. Za největší meziroční nárůst objemu transakcí zrealizovaných Visa kartami byla cenou #1 acquirer odměněna Global Payments.

Největší meziroční nárůst nových karet s logem Visa zaznamenala v roce 2024 Fio banka, a proto získala cenu za první místo v kategorii #1 new cards. Oceněnou v kategorii #1 Women in Payments se stala Jitka Haubová z Komerční banky za přínos v zavádění inovací.

"V rámci programu Česko platí kartou se nám podařilo podpořit již více než 54 tisíc podnikatelů terminálem nebo platební branou na 6 měsíců zdarma. Poskytovatelé (tzv. aquireři) v tomto programu hrají hlavní roli, a i díky nim se nám daří v počtu akceptačních míst dostat na úroveň západní Evropy," uvedl Marcel Gajdoš, generální ředitel společnosti Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko. "V letošních Visa Awards jsme poprvé ocenili i kategorie jako #1 business proposition, které ukazují, jak se banky a finanční instituce snaží přinášet zákazníkům inovativní řešení a lepší zážitky. Tento typ inovace, který přináší skutečné změny v přístupu k obchodním nabídkám, je tím, co nás ve Visa motivuje k dalšímu rozvoji a spolupráci s těmito lídry."

Visa Awards 2024 letos ocenily řadu vynikajících projektů a inovací. Cenu za udržitelnost #1 sustainable bank získala Komerční banka a ocenění #1 innovations si odnesla ČSOB. V kategorii #1 digital proposition byla oceněná Česká spořitelna za nejlepší digitální nabídku pro klienty v rámci Visa řešení. Kromě těchto kategorií byly oceněny i další výjimečné projekty. Cenu #1 premium získala Raiffeisenbank za největší podíl prémiových karet v portfoliu Visa, ocenění #1 business proposition si odnesla mBank za nejkomplexnější řešení pro firemní klientelu. V kategorii #1 bank branch byla oceněná Česká spořitelna za nejlepší zákaznický servis a práci personálu tuzemských bankovních poboček. #1 Visa as a Service získala MONETA Money Bank za nejlepší implementaci služeb Visa do vlastního řešení, a vítězem kategorie #1 Money movement se stala Partners banka. Ocenění #1 new flows získala Eurowag za platební karty pro dopravní společnosti.

Koncept ocenění s písmenem "V" navrhlo česko-americké umělecké duo Kristýna a Marek Milde. Inspirací se stal motiv větví stromu, který odkazuje na propojenost a růst, a samotná cena vznikla technikou plošných spojů využívanou při výrobě čipů do platebních karet. Výrazný design završuje elegantní galvanické pozlacení 22karátovým zlatem.

*Zdroj dat: Průzkum IPSOS "Accepting Payment Cards - Small Business’ Point of View" byl realizován v listopadu 2023 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR o celkové velikosti 400 respondentů a byl zadán společností Visa.