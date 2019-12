Influencerka vyměnila veganství za masovou dietu. Cítí se lépe, ale fanoušky naštvala

Influencerka Alyse Parkerová, která si zakládala na veganské stravě, přešla na jídelníček založený výhradně na živočišných produktech. Nepřekvapivě tím šokovala a pobouřila své fanoušky, kterých má na Instagramu přes 200 tisíc.

Jíst pouze maso, vejce a mořské plody chtěla Parkerová nejdřív jen na zkoušku, a to po dobu 30 dnů. "Vegankou jsem byla celých pět let, takže dobře vím, jaké to je, když člověk kvůli důrazu na přísně vymezený jídelníček přestane uvažovat otevřeně," přiznala influencerka pro server LADbible.

K vyzkoušení masové diety ji přivedla zvědavost. "Jsem přesvědčená o tom, že by si člověk měl všechno otestovat na vlastní kůži, než k tomu zaujme nějaký osobní názor. S masožravým jídelníčkem mě poprvé seznámil blízký kamarád. Ten mi vyprávěl o mnoha příznivých dopadech, které mu tento způsob stravování přinesl," přiblížila mladá žena.

Připustila, že coby dlouholetá veganka měla k myšlence zkusit podobný typ stravování zprvu odpor. "Pak jsem ale od dalších a dalších někdejších veganů začala slýchat o tom, jak jim toto stravování po zdravotní stránce pomohlo, z čehož jsem byla dost zmatená. Teď už však můžu potvrdit, že se po změně jídelníčku cítím lépe psychicky i fyzicky a že se dovedu i lépe soustředit," vysvětlila Parkerová.

Poznání, že jí maso prospívá, sice otřáslo její identitou, kterou několik let zakládala právě na veganství, ale nakonec došla k závěru, že se musí rozhodovat podle toho, co je nejlepší pro její zdraví. Aby i jiným veganům pomohla vystoupit z jejich zajetých myšlenkových kolejí, zachytila vlastní zkušenosti se změnou stravování i na svém instagramovém účtu a YouTube kanálu.

To bylo pro značnou část jejího publika ovšem příliš velké sousto. "Jíst maso není něco, co by si měl člověk jen tak vyzkoušet. Kvůli takovému jednání umírají zvířata, zabíjí to přírodu a není na tom vůbec nic zdravého," napsal jeden z bývalých fanoušků. "Odporné. To zvíře chtělo žít. Styď se za to, že jsi zradila veganské ideály," dodal další.

Kšána: Řezničina je poslání, dobré maso musíte lidem strčit do pusy