"Polonahé fotky nám nic nepřinášejí." Hotely odmítají ubytovat zdarma influencery

Poměrně deštivé červnové počasí na většině území Česka dokázalo doplnit v půdě do jednoho metru vodu na normální či jen mírně podnormální úroveň. Oblasti zasažené suchem se výrazně zmenšily a zasahují Podkrkonoší, střední Polabí a východní část Středočeského kraje. Výrazně ustoupilo sucho v jižních Čechách, Poohří či na Hané. Vyplývá to z mapy, kterou ve středu ráno zveřejnili vědci, kteří pracují na projektu Intersucho. Jelikož však sucho na jaře bylo dlouhé a výrazné, na doplnění vody v řekách deště stále nestačí a průtoky zůstávají podprůměrné. Téměř veškerá voda, která se nevypařila, se vsákla do půdy a využily ji rostliny.

Hodně srážek v posledních dnech dostaly podle webu Morava a Slezsko a jižní Čechy. Naopak severozápadním Čechám se deště spíše vyhýbaly. Pro polní plodiny a například i pro ovocné stromy jsou současné srážky vítané, protože v této době se tvoří zrno a postupně roste i ovoce. Plodinám, které sucho nestihlo zničit, voda pomůže. Mnohde však přišel déšť pozdě, protože leckde už obilí zaschlo a zemědělci museli zaorávat, nebo počítají se snížením výnosů v desítkách procent.