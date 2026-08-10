Indonéská rada zakázala mužům ženské oblečení při oslavách nezávislosti

Nejvyšší islámská autorita v Indonésii vyzvala muže, aby během oslav Dne nezávislosti nenosili ženské oblečení. Tradiční zábavu, při níž muži v některých komunitách oblékají šaty či šátky a hrají fotbal, autority zakázaly s odvoláním na islámské právo. Výzva přichází v době rostoucího tlaku na LGBT+ komunitu v Indonésii.
Indonéská rada ulemů (MUI) v prohlášení uvedla, že převlékání mužů za ženy je harám, tedy podle islámu zakázané. Komise uvedla, že se tak snaží zabránit „skryté kampani“ hnutí, které MUI označuje zkratkou LGSP, tedy lesbické, homosexuální, sodomské a obscénní hnutí. Výzva, o které informovala agentura AFP, se vztahuje také na ženy, které by se během oslav oblékly do mužského oděvu.
Indonésané si Den nezávislosti připomínají každoročně 17. srpna řadou soutěží, her a průvodů. Mezi tradiční disciplíny patří například přetahování lanem, běh v pytlích, pojídání krekrů nebo šplhání na namazané kůly. V některých obcích se muži při fotbalových zápasech pro pobavení převlékají do ženských šatů a nosí hidžáby. Podle místních aktivistů jde o dlouholetou tradici, která nijak nesouvisí s genderovou identitou.
MUI však ve svém prohlášení uvedla, že rostoucí výskyt „deviantního jednání“, jako je oblékání mužů do ženských šatů, podle ní vede k porušování islámského práva a společenských norem.
Podle Dedeho Oetoma, zakladatele indonéské organizace GAYa Nusantara hájící práva LGBT+ lidí, je převlékání mužů při fotbalových zápasech a průvodech běžnou součástí oslav v řadě indonéských komunit. Výzvu MUI označil za součást snahy o islamizaci dalších oblastí každodenního života, která podle něj dále vytlačuje trans ženy na okraj společnosti.
Trans ženy, v Indonésii označované jako waria, přitom mají v zemi dlouhou historii. Lidé, kteří se neztotožňovali s tradičním dělením na muže a ženy, byli v některých částech souostroví součástí společnosti už po staletí. Například na ostrově Sulawesi působili bissu, kteří kombinovali mužské a ženské role a v předislámské tradici zastávali významné duchovní funkce.
Moderní komunita waria se výrazněji zformovala ve 20. století a její příslušnice se tradičně uplatňovaly například v kadeřnictví nebo při organizaci svateb. V posledních letech ale podle lidskoprávních organizací čelí rostoucímu tlaku ze strany politiků a náboženských představitelů, napsal dříve deník The Guardian.
Indonésie, nejlidnatější muslimská země světa, v posledních letech zaznamenává rostoucí tlak proti LGBT+ lidem, uvádí AFP. Výzva MUI přichází také po několika fyzických útocích na homosexuály a poté, co prezidentův dekret označil LGBT+ kulturu za bezpečnostní hrozbu.
Zdroj: ČTK
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