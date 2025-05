Tak šel čas s Beverly Hills 90210. Připomeňte si seriálovou ikonu devadesátek

Pokud jste vyrůstali v devadesátkách, zaručeně vás životem provázel americký seriál Beverly Hills 90210. Ovlivnil nejen diváky jedné generace, ale i celý žánr seriálu pro teenagery. Nebál se závažných témat jako alkoholismus, AIDS, drogy, sex či těhotenství a jeho úvodní znělka dodnes patří k nejznámějším televizním melodiím. Hlavní postavy pronikly i na obálku neméně ikonického časopisu Bravo.

Beverly Hills 90210 se k nám dostalo se tříletým zpožděním. Zatímco americké televizní stanice ho vysílaly od roku 1990, první série se na české obrazovky dostala až v roce 1993. Nejprve ho zařadila do programu Česká televize, později pevně zakotvil na Nově a stal se víkendovou stálicí, kterou si nenechal ujít žádný puberťák. Kdo by si nepamatoval legendární hlášku pusťte Donnu k maturitě, jako by nebyl. Poslední díl seriálu byl v USA odvysílán před čtvrtstoletím, 17. května 2000.

V českém znění

Vyprávění o životě party mladých, většinou bohatých lidí z města Beverly Hills u Los Angeles bylo přitažlivé i u nás. Na úspěchu seriálu se podepsal také skvělý český dabing. Jména v titulcích znali tehdy nazpaměť snad všichni.

V první sérii jste mohli v roli Brandona slyšet Michala Dlouhého, od druhé se už dabingu chopil Bohdan Tůma. "Hodný, pravdomluvný, nemluvil sprostě, do všeho se míchal, všechno chtěl řešit. A idol dívek a žen," vzpomíná na postavu Brandona Walshe Bohdan Tůma. "V 90. letech se dabovalo jinak než dnes. Byli jsme celá parta pohromadě. Dneska každý točí sám. Byla tam neuvěřitelná sranda, rád vzpomínám na Pavla Vondru, který už bohužel není mezi námi. Hrál Steva, on nebo Dylan něco vždycky spáchali a Brandon to řešil."

Martina Hudečková strávila s postavou Kelly Taylor všech 10 sezon. "S Beverly Hills jsme žili kus života. Postavy stárnuly spolu s námi. Byl to úkaz. První porevoluční zahraniční seriál o americké mládeži. Protože sami už jsme byli ve věku třicátníků, leckdy jsme se strašně smáli a přišlo nám to vtipné. Ale přesto jsme to hltali. Mladší generace, třeba má neteř, tehdy asi dvanáctiletá, Beverly Hills sledovala a vyrostla na něm. Byl to opravdový fenomén a kus života pro každého, kdo v něm hrál."

Děj oživily časem i další postavy, třeba mrcha Valerie, kterou dabovala Lucie Juřičková. "Točívali jsme tehdy vždycky celý víkend ve studiu ve Štěrboholech. U mikrofonů jsme se po dialozích střídali a já většinou seděla vedle Martiny Hudečkové. Textu bylo hodně, nestíhali jsme ho číst moc dopředu a my jsme si s Martinou poťouchle texty navzájem přepisovaly. Když pak dialog došel k tomu přepsanému, smály jsme se tak, že jsme třeba půl hodiny nemohly pracovat."

Lamačem dívčích srdcích byla postava Dylana McKeye. V první sérii mu hlas propůjčil Martin Zounar. "Příběhy lásek, zrad, kamarádských podrazů, to je identické v Americe i u nás. Bylo to jen v jiném obleku a době. Tyhle věci jsou stejné pro všechny teenagery. Pěkně se nám na tom pracovalo. Možná jsme jim trošku záviděli, že mohou žít ty své příběhy v takovém prostředí. Dylana jsem opustil po první sérii, pak ho měl Filip Jančík. Já se vrátil v roli Noaha. Potěšilo mě, že jsem se setkal s ostatními a byla to zase příjemná práce. Život se v seriálu ukazoval, jak jeho představitelé stárli. Šli jsme to společně."

Lži na castingu

Za seriálem stála silná dvojice Darren Star a Aaron Spelling, která později přivedla na obrazovky i další seriálový trhák Melrose Place. Obsadit hlavní role v kultovním Béháčku nebylo vůbec snadné, protože kritéria byla přísná. Očekával se nejen nějaký ten herecký talent a vzhled, ale také nízký věk, protože příběh vyprávěl osudy středoškoláků.

Kvůli roli Andrey Zuckermann lhala o svém skutečném věku herečka Gabrielle Carteris. Sice jí tehdy bylo už 29 let, ona ale tvrdila, že jí je 21 let. "Když můj věk v průběhu natáčení odhalili, seriál byl již velmi populární a má postava v něm byla natolik zásadní, že mě naštěstí nevyhodili. Producent Aaron Spelling mi tehdy řekl, že mám velké štěstí, že netušili, kolik mi je, když mě najali," svěřila se Carteris v minulosti v rozhovoru pro magazín People.

Originální znělka seriálu Beverly Hills 902 10, 1. série | Video: YouTube/GlamourTrailers

Zápletky v Beverly Hills 90210 dnes působí úsměvně, ale nostalgická vlna funguje a tuhle milou vzpomínku si můžete připomenout i dnes. Ale ani bezstarostným časům se nevyhnuly rány osudu: Shannen Doherty, představitelka Brandy, zemřela ve třiapadesáti na rakovinu. Luke Perry, v seriálu Dylan, ve dvaapadesáti na mozkovou cévní příhodu.