Trump je podle Googlu pořád idiot. Může za to algoritmus, tvrdí šéf vyhledávače

Šéf internetového gigantu Sundar Pichai vysvětloval zástupcům Republikánské strany v Kongresu, jak funguje algoritmus vyhledávání klíčových slov. Popřel, že by za propojením slova idiot a obrázků Donalda Trumpa byl skrytý politický boj.

Za propojením slova idiot a Trumpových fotek stojí britští aktivisté. Algoritmus vyhledávání na Googlu ovlivnila podle britského deníku The Guardian i předchozí kampaň na sociálních sítích (Get American Idiot to No.1 for Trump's UK Visit).

Její autoři několik týdnů před plánovanou návštěvou Donalda Trumpa ve Velké Británii žádali lidi, aby protlačili do čela žebříčku singlů 14 let starou píseň American Idiot kapely Green Day.

Na tuto akci pak navázala další kampaň, v níž lidé na sociální síti Reddit přidávali Trumpovy fotky spolu se slovem idiot.

Šéf Googlu Sundar Pichai na návštěvě Kongresu odmítl, že by šlo o skrytý politický boj, napsala britská BBC. Demokratická kongresmanka Zoe Lofgrenová se jej zeptala, jak je vůbec možné takový algoritmus ovlivnit.

Vyhledávání na Googlu podle Pichaie funguje na základě klíčových slov, jež jsou hodnocena podle 200 různých faktorů, včetně důležitosti a popularity.

BBC upozorňuje na to, že to není poprvé, kdy je americký prezident spojován s negativním pojmenováním. Hanlivá označení si užil v internetovém vyhledávači i George Bush mladší.

Člen republikánské partaje Steve Chabot se Pichaie také zeptal, jak je možné, že se v souvislosti s jejich navrhovaným zákonem o zdravotní péči objevují pouze negativní zprávy. Sundar Pichai odpověděl, že to samé se děje i při zadání odkazů souvisejících s firmou Google.

Britská BBC píše, že rozmluva Pichaie s kongresmany ukázala, jak málo někteří z nich vědí o technologiích. Jeden z republikánů Steve King se například šéfa Googlu ptal, proč iPhone jeho vnučky funguje divně. Pichai odpověděl, že Google iPhone nevyrábí.

Video: Takhle vypadá digitální asistentka od Googlu