"Nikdy se tě nevzdám, nikdy tě nezklamu," Greta Thunbergová zahájila celosvětovou sérii koncertů upozorňujících na klimatické změny nečekaným způsobem. Na pódiu zazpívala píseň "Never Gonna Give You Up" od Ricka Astleyho.

1:31 Greta se odvázala na klima konferenci. Tančila, zpívala a pak z pódia bleskurychle zmizela | Video: Reuters

"Láska nám není vůbec cizí," prohlásila švédská klimatická aktivistka stroze na pódiu a nečekaně se spustila hudba. Hit Nikdy se tě nevzdám zazpívala společně s Andreasem Magnussonem z Fridays for Future. Akce byla první ze série 19 celosvětových koncertů nazvaných Climate Live 2021, jejichž cílem je zvýšit povědomí a vyvinout tlak na světové lídry před COP26, celosvětovou konferencí o klimatu, která se uskuteční v listopadu v Glasgow.