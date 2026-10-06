Zůstalo pouhé jedno procento běžného objemu vody a hladina se propadla o sedm metrů. Vodní nádrž Husinec na Prachaticku jako první přehrada v Česku téměř vyschla. Vodařům nezbývá než přestat dotovat řeku Blanici a vypouštět pouze to, co do nádrže přiteče. Jihočeský kraj kvůli kritické situaci vyhlásil stav sucha a škrtit odtok musí i klíčový vodojem Římov.
Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici.
V zásobním prostoru je 30 tisíc metrů krychlových vody, což je 1,3 procenta běžného objemu. Oproti normálnímu stavu hladina klesla o sedm metrů. Jihočeský kraj dnes vyhlásil stav sucha pro celý region, umožní mu to mimo jiné snazší manipulaci s odtokem z nádrží.
Zůstalo pouhé procento vody
Povodí Vltavy také sníží kvůli suchu preventivně odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje.
Až voda v Husinci poklesne na kótu 515,33 metru nad mořem, což je minimální provozní úroveň, zastaví zlepšování průtoku Blanice. Bude vypouštět jen stejné množství vody, jaké do něj přiteče.
„Nastane to přibližně za dva dny, nedokážeme to říct přesně. Za dobu mého profesního působení se to ještě nestalo,“ uvedl ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
Stavba z třicátých let i krizový režim
Vodní dílo Husinec bylo zbudováno v letech 1934 až 1939 na řece Blanici přibližně tři kilometry nad městem stejného jména. Původním účelem vodního díla byla ochrana před povodněmi a retence vody v obdobích sucha. Postupně získala nádrž i jiné funkce. V letech 1950 až 1954 byla pod hrází postavena malá hydroelektrárna a v roce 1962 byla přehrada Husinec zařazena mezi vodárenské nádrže s úpravnou vody pro město Prachatice.
Přehrada má zděnou hráz o délce 197 m. Výška koruny nad údolím je 27,20 m a vede tudy silnice spojující Husinec s Prachaticemi. Délka vzdutí nádrže je 3,5 kilometru a zatopená plocha činí 61 hektarů.
Krajem vyhlášený stav sucha znamená situaci, kdy se na některé legislativní procesy vztahují výjimky. Jde například právě o manipulaci s odtokem z nádrží. Za běžného stavu by se k danému návrhu musely vyjadřovat různé instituce jako například rybářský svaz a celý proces by trval několik dní. Při stavu sucha však nastává zkrácené řízení, kdy povodí ve spolupráci s krajem může k manipulaci s odtokem přistoupit okamžitě.
Video: Orlická přehrada se také potýká s nízkou hladinou vody
Objem vody v nádržích závodu Horní Vltava Povodí Vltavy k 6. říjnu 2026 v 16:00
|Nádrž
|Tok
|Zásobní prostor – zaplněný (v milionech metrů krychlových)
|Zaplněný ( v procentech)
|Zásobní prostor – volný (v milionech metrů krychlových)
|Volný (v procentech)
|VD Hněvkovice
|Vltava
|10,55
|86,78
|1,61
|13,22
|VD Humenice
|Stropnice
|0,05
|37,66
|0,08
|62,34
|VD Husinec
|Blanice
|0,03
|1,3
|2,03
|98,7
|VD Karhov
|Karhovský potok
|0,16
|56,64
|0,13
|43,36
|VD Kořensko
|Vltava
|1,73
|99,75
|0
|0,25
|VD Lipno 1
|Vltava
|125,06
|49,43
|127,93
|50,57
|VD Lipno 2
|Vltava
|0,3
|20,98
|1,14
|79,02
|VD Římov
|Malše
|16,44
|54,77
|13,58
|45,23
|VD Soběnov
|Černá
|0,02
|26,22
|0,06
|73,78
|VD Zhejral
|Studenský potok
|0,13
|83,1
|0,03
|16,9
Zdroj: Povodí Vltavy
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