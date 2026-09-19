Humor pro Lucii Macháčkovou nikdy nebyl jen profesí. Už jako dítě jí pomáhal zvládat nemocniční prostředí, bolest i pocit, že se z člověka snadno stane jen diagnóza. O mnoho let později se ke stejnému mechanismu vrací i v mateřství – s nadhledem, ale bez zlehčování toho, co je skutečně těžké.
Když jí bylo deset let, ocitla se po vážném úrazu na lyžích na dlouhé měsíce mezi nemocničními pokoji, operacemi a rehabilitacemi. Komplikovaná zlomenina stehenní kosti nakonec znamenala několik zákroků a dlouhé období, kdy téměř nechodila do školy. Právě tam si ale osvojila něco, co ji později provázelo nejen na pódiu, ale i v nejtěžších životních chvílích: schopnost použít humor jako způsob, jak si zachovat odstup – a někdy i vlastní důstojnost.
Na nemocnici z konce devadesátých let totiž nevzpomíná jen kvůli bolesti. Mnohem silněji v ní zůstal pocit, že se z dítěte snadno stane diagnóza. „Přijde prostě tlupa doktorů, na vás se nikdo nepodívá, všichni se koukají do papírů a říkají divnosti typu - fraktura femuru,“ popisuje.
Rozesmát doktory znamenalo být zase Lucie
Právě tehdy si začala při vizitách dávat malý osobní úkol: říct něco vtipného. Nešlo přitom jen o dětskou potřebu pobavit okolí. Z dnešního pohledu v tom vidí způsob, jak se z anonymního pacienta znovu stát člověkem.
Jednou dostala tolik ovoce, až se jí někdo zeptal, co s ním bude dělat. „Já budu zavařovat,“ odpověděla. A lékaři se rozesmáli. Pro ni to byl překvapivě důležitý moment. „Mně to přišlo jako: Ha, jo, teď už jsem jako člověk,“ vzpomíná. „Tím humorem vlastně získávám trošku lidskou identitu.“ Sama dnes říká, že si tehdy vybudovala humor jako „survival mechanismus“, tedy způsob, jak náročnou situaci psychicky zvládnout.
Možná není náhoda, že se později právě humor stal její profesí. Spisovatelka a stand-up komička o svých těžkých zkušenostech nemluví jako o jednoduchém příběhu, v němž každé trauma automaticky vytvoří silnějšího člověka. Popisuje mechanismus, který jí funguje dodnes: nejprve situaci zvládnout, žertovat o ní a příliš se nelitovat.
„Mám pocit, že ty věci mi docházejí postupně. Třeba až po roce nebo po dvou si uvědomím: To bylo vlastně šílený,“ říká. Její pravidlo zní téměř prostě: „Nelitovat se. Všechno zvládáme s humorem a s noblesou a neupadat do nějakých velkých sebelítostných pasáží.“
Lucie Macháčková (*1986) je česká stand-up komička, spisovatelka, scenáristka a moderátorka. Vystudovala dramaturgii a scenáristiku na JAMU a stand-upu se začala věnovat v roce 2014.
Je autorkou úspěšných knih Historky z Tinderu, Historky all inclusive či Svatební historky. Za ty získala v roce 2024 Magnesii Literu v kategorii humoristická tvorba. Podílela se také na seriálu Děcko a spolu s Jiřím Vejdělkem napsala scénář k filmu Hubatá.
Když měla doma třítýdenní miminko, zlomila si páteř
O mnoho let později se jí nemocniční zkušenost vrátila v jiné podobě. Při autonehodě utrpěla vážné poranění páteře. Lékaři jí diagnostikovali zlomeninu dvou krčních obratlů a ona sama vzpomíná, že závažnost situace jí zpočátku vůbec nedocházela.
Její první myšlenka přitom nesměřovala k ní samotné. „Co bude s tou mojí holčičkou? Jak to celý bude,“ vybavuje si. Dceru měla v té době doma pouhé tři týdny.
Následovala dlouhá rekonvalescence a mateřství, které vypadalo úplně jinak, než si člověk představuje první týdny s novorozencem. Macháčková později sama připouštěla, že teprve s odstupem jí docházelo, jak mimořádnou situaci tehdy vlastně zvládala. I tentokrát se ale okamžitě vrátil její starý obranný mechanismus – humor.
Neznamená to, že by bolest nebyla skutečná. Naopak ji popisuje jako jednu z nejhorších, jaké kdy zažila. Humor v jejím podání spíš funguje jako nástroj, který umožňuje bolest na chvíli odsunout stranou a řešit to, co je právě potřeba.
Lucie Macháčková a podcast Prskavky
Lucie Macháčková je také autorkou podcastu Prskavky, ve kterém s nadhledem a humorem otevírá témata ze vztahů, rodičovství i běžného života. Podcast staví na osobních zkušenostech, výrazných názorech a situacích, které jsou mnohým posluchačům důvěrně známé.
Mateřství jako freestyle
Zajímavé je, že podobně nesentimentálně mluví Macháčková i o samotném rodičovství. Dceru adoptovala a otevřeně odmítá představu, že adopce je především altruistickým činem nebo záchranou dítěte.
„Adopci děláte pro sebe. To děláte pro sebe, abyste sobě splnila sen o dítěti,“ říká. Sama podle svých slov nechtěla nikoho zachraňovat ani společnosti něco vracet. „Já jsem chtěla dítě, chtěla jsem miminko. Chtěla jsem, aby bylo prostě moje. A ta adopce mi přišla pro mě nejlepší volba.“
K dceři si podle svých slov vytvořila vztah okamžitě. „U mě to byla láska, naprostá láska,“ vzpomíná. Zároveň ale zdůrazňuje, že její zkušenost není univerzální a některým rodičům může vytváření vztahu s dítětem trvat déle. Velkou oporou pro ni byli od začátku i rodiče. Když ji otec vezl na jedno z prvních jednání spojených s adopcí a viděl její nervozitu, jednoduše jí řekl: „Neboj. Komu jinýmu by měli dát dítě než tobě?“
Dnes ale Macháčková s pobavením odmítá představu, že absolvování adopčního procesu z člověka udělá rodiče, který má na všechno návod. Na otázku, kdy naposledy působila jako klidná a kompetentní matka, zatímco uvnitř vůbec nevěděla, co dělá, odpovídá bez rozmýšlení: „Ježíšikriste, naposledy třeba včera.“
Podle ní se v tomhle adoptivní a biologičtí rodiče příliš neliší. „Když je člověk v tom rodičovství, tak jedete na nějaký freestyle,“ říká. Neustále přicházejí situace, na které žádný hotový návod neexistuje. A její generace podle ní navíc řeší ještě jeden úkol: vědomě se snaží neopakovat vzorce, které sama zažila v dětství. „Snažíme se aktivně neopakovat ty věty, které jsme slyšeli. Ale občas je hrozně těžký nenaskočit na ty vzorce, který máte odposlouchaný z dětství.“
Vztah je důležitější než poslušnost
Z terapeutického rodičovství si Macháčková odnesla hlavně jednoduchou zásadu: po konfliktu co nejrychleji obnovit vztah. Nečekat, až dítě přestane projevovat emoce, ale hledat cestu zpátky k sobě.
„Co nejrychleji obnovit vztah. Když jsou nějaké velké emoce na obou stranách, tak to co nejrychleji pofoukat. Co nejrychleji to vést k tomu smíření, k té omluvě,“ popisuje. Jedna věta její terapeutky jí v hlavě zůstala dodnes: „Ta výchova, ta se vždycky nějak udělá.“
Macháčková se té formulaci sama směje, protože tuší, jak provokativně může znít. Její pointa je ale vážná. „Ten vztah je vždycky důležitější než to, jestli to dítě zrovna je poslušný nebo neposlušný,“ říká.
Možná právě tady se její zkušenosti překvapivě propojují. Jako desetiletá holka v nemocnici potřebovala cítit, že není jen zlomená kost zapsaná v chorobopisu. O mnoho let později přemýšlí jako matka nad tím, jak dát dítěti jistotu, že ani ve chvíli konfliktu nepřestává být někým, s kým máme vztah.
A humor? Ten mezi tím nezmizel. Jen už není pouze způsobem, jak rozesmát lékaře při vizitě. Stal se jazykem, kterým Macháčková dokáže mluvit o věcech, které samy o sobě příliš vtipné nejsou – a přitom je nezlehčovat.
Zdroj: autorský text
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