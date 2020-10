Zklamal jsi mě, Miloši, co si to k lidem dovoluješ? Hůlka vrátí Zemanovi vyznamenání

Zpěvák Daniel Hůlka ukončil dlouholeté přátelství s prezidentem Milošem Zemanem. V otevřeném dopise, který se objevil na umělcově Facebooku, Zemanovi vyčetl, že se v době koronavirové krize obrátil proti "normálním lidem", a oznámil, že prezidentovi 28. října vrátí vyznamenání.

Prezident Miloš Zeman zpěváka vyprovokoval v nedávném rozhovoru pro MF Dnes, kde odsoudil lidi, kteří v době koronavirové krize zpochybňují účinnost roušek. K této skupině se řadí i Hůlka. "Pokud jde o Hůlkovu účast na protirouškové demonstraci, doporučuji mu, aby si dal studený a mokrý hadr na hlavu a stáhl se na nějakou dobu do soukromí," vzkázal mu prezident.

Ve stejném rozhovoru se navíc Zeman obul do osobností z oblasti kultury, kteří v časech opětovného zavádění přísných opatření upozorňují, že to pro ně bude mít nedozírné finanční následky. "Umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví," kontroval Zeman jejich námitky bonmotem.

Hůlkovi však prezidentova slova příliš vtipná nepřipadala a rozhodl se na ně reagovat v otevřeném dopise. Ten se objevil na zpěvákově facebookové stránce a jeho pravost redakci Aktuálně.cz telefonicky potvrdila Hůlkova žena.

"Jsi taky jenom člověk"

"Žijeme v těžké době, v níž je mnoho našich spoluobčanů na pokraji osobního nebo firemního bankrotu, a to v žádném případě vlastní vinou. Tobě nehrozí nic, ty o nic nepřicházíš. A právě v této době, kdy národ, který tě demokraticky zvolil prezidentem své země, od tebe očekává pomoc či slova útěchy, si ty naopak ještě přisadíš. Řekneš lidem, že jsou neschopní, nevzdělaní a zaslouží si zkrachovat, potažmo skončit na ulici," vyčetl Hůlka Zemanovi.

"Co si to k nám, normálním lidem, vlastně dovoluješ? Ty nejsi o nic víc než my, jsi taky jenom člověk, i když si to asi nemyslíš. Proč jsi se obrátil proti svému národu, proti obyčejným normálním pracujícím lidem? Proč se k nám chováš sprostě, agresivně, nenávistně, egoisticky, egocentricky, narcisticky a naprosto bohorovně?" ptal se zpěvák v dopise svého dlouholetého přítele.

Kamarádskému vztahu obou mužů je ovšem zjevně konec. "Opravdový přítel nikdy veřejně svého kamaráda nezesměšní a nevzkazuje mu prostřednictvím médií, že si má dát mokrý hadr na hlavu, jen proto, že má odlišný názor. Zklamal jsi mě, Miloši. Zklamal jsi mě jako člověk. Zklamal jsi mě jako přítel. Zklamal jsi mě jako prezident naší země," uvedl Hůlka v emotivním dopise.

Vzkaz prezidentovi na závěr doplnil slibem, že Zemanovi při letošních oslavách vzniku republiky vrátí vyznamenání, které mu státník udělil. "Ve státní svátek 28. října 2020 ti přijdu na Pražský hrad vrátit vyznamenání, které jsi mi udělil. Nemohu si ponechat toto ocenění, které jsem obdržel z rukou člověka, jakým ses ukázal být. Musel bych se za sebe stydět," uzavřel zpěvák.