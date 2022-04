Hudba ze seriálu House of Cards nebo megafilmu Spider-Man 3 živě v pražském Rudolfinu

Nenechte si ujít jedinečnou kulturní událost letošního jara. Už 26. dubna zazní známé skladby z hollywoodských filmů a seriálových hitů v pražském Rudolfinu.

Koncert se přesunul z Kongresového centra do středu města, Mekky vážné hudby, pražského Rudolfina. Těšit se můžete na melodii z pohádky Mimi šéf, filmu Spider-Man 3, Šarlatán nebo skladby z amerického seriálu House of Cards, které uvede jejich skladatel a držitel pěti cen EMMY Jeff Beal. Unikátní koncert završí největší hudební událost ve střední Evropě Composers Summit v produkci Soundsgate, kterého se účastní držitelé Grammy a další světové špičky ve svém oboru.

Hudbu hollywoodských skladatelů zahraje orchestr PKF - Prague Philharmonia pod taktovkou skladatele Jana Kučery a dalších tvůrců filmové hudby. Mezi hvězdné hosty patří majitelka ceny Grammy Nan Schwartzová, hororový skladatel Christopher Young a držitel pěti cen EMMY Jeff Beal, který svou skladbu ze známého seriálu House of Cards nejen oddiriguje, ale dokonce doprovodí orchestr na trubku. Původně jazzový skladatel prorazil v hollywoodu filmem Pollock, Řím, Blackfish nebo hudbou ze seriálu Můj přítel Monk.

Koncert roku pro posluchače filmové hudby

Na programu koncertu jsou i skladby filmu Sněhová královna (The Snow Queen) od britského skladatele Paula K. Joyce, který má na svém uměleckém kontě skladby z filmů Marley a já, War Horse nebo Bořek stavitel. Mezi dalšími hosty bude i Conrad Pope, orchestrátor filmů Hvězdné války, Hobit, Indiana Jones nebo Matrix, který se představí se skladbou Love z pohádky Mimi šéf a dále Nathaniel Méchaly, Christian Henson, Chris Egan, Elia Cmiral a Antoni Komasa Lazarkiewicz se suitou z filmu Šarlatán. Česká a slovenskou scénu budou reprezentovat Peter Wajsar, Tomáš Živor, Zuzana Michlerová, Matúše Luhový, Dominik Svoboda a Jiří Hradil. "Za běžných okolností, by nebylo reálné zorganizovat všechny světové skladatele na jednom místě. U příležitosti jejich přítomnosti na summitu by byl ale hřích toho nevyužít. Věřím, že to bude pro všechny fanoušky filmové hudby nezapomenutelný zážitek a stejně tak i pro náš orchestr, který se jako nejmodernější těleso klasické hudby v Česku nebojí nových kompozic," komentuje ředitelka PKF - Prague Philharmonia Kateřina Kalistová.

