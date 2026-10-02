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Hubnutí bez drahých injekcí? Nástupce Ozempicu míří ještě dál, zatím má jeden zásadní háček

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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Léky na hubnutí už dokázaly změnit léčbu obezity, další kandidát ale míří ještě dál. Retatrutid v rozsáhlé studii snížil některým pacientům hmotnost o čtvrtinu a současně zlepšil cukr v krvi, krevní tlak i další ukazatele zdraví. Zatím ho přitom nikdo neschválil k běžnému použití. Vědci proto řeší zásadní otázku: kam až jeho účinek skutečně sahá?

Retatrutid
Výsledky ukázaly výrazný rozdíl podle dávky podaného léku. Účastníci na čtyřech miligramech zhubli v průměru 11,9 procenta původní hmotnosti, při devíti miligramech 16,8 procenta a při nejvyšší dávce 18,8 procenta. Skupina s placebem ztratila 5,1 procenta.Foto: Shutterstock – luchschenF
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Retatrutid patří k nové generaci léků, které se nesoustředí jen na jednu hormonální dráhu. Jediná molekula aktivuje receptory pro GLP-1, GIP a glukagon: tři signály, které ovlivňují chuť k jídlu, hladinu cukru v krvi i energetický výdej. Wegovy působí především přes GLP-1, Mounjaro kombinuje GLP-1 a GIP. Retatrutid k nim navíc přidává ještě glukagonový receptor.

Nejnovější výsledky přinesla studie TRIUMPH-2 u lidí s nadváhou či obezitou a cukrovkou druhého typu. Výzkumníci v osmi zemích randomizovali 1152 dospělých do čtyř skupin. Jedna dostávala placebo, další tři pak jednou týdně 4, 9 nebo 12 miligramů retatrutidu. Všichni zároveň dostali poradenství ohledně stravy a pohybu. Studie trvala 80 týdnů.

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Výsledky ukázaly výrazný rozdíl podle dávky podaného léku. Účastníci na čtyřech miligramech zhubli v průměru 11,9 procenta původní hmotnosti, při devíti miligramech 16,8 procenta a při nejvyšší dávce 18,8 procenta. Skupina s placebem ztratila 5,1 procenta. U dávky 12 miligramů shodilo nejméně pětinu původní hmotnosti 47 procent lidí a nejméně čtvrtinu téměř třetina. U placeba dosáhlo těchto hranic šest, respektive tři procenta účastníků.

„Retatrutid vedl k výraznému snížení tělesné hmotnosti společně se zlepšením kontroly glykemie a kardiometabolických rizikových faktorů,“ shrnuli autoři. Bezpečnostní profil podle nich celkově odpovídal lékům, které působí přes GLP-1 receptor.

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Nešlo jenom o hmotnost

Efekt se netýkal jen hmotnosti. Hladiny HbA1c, které odrážejí průměrnou koncentraci cukru v krvi za předchozí dva až tři měsíce, klesly také. Výzkumníci zaznamenali také příznivější krevní tlak a lipidový profil a nižší koncentraci vysoce citlivého C-reaktivního proteinu, ukazatele systémového zánětu.

Výrazný účinek ale doprovázely nežádoucí účinky, hlavně zažívací. Průjem hlásilo 27 až 34 procent lidí užívajících retatrutid oproti 13 procentům na placebu.

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Nevolnost se objevila u 14 až 28 procent léčených a u osmi procent účastníků s placebem. Během studie zemřelo sedm lidí; podle vyšetřovatelů žádné z těchto úmrtí nesouviselo s podávanou léčbou.

Studii financovala společnost Eli Lilly, která retatrutid vyvíjí. Lék zatím není schválený americkou FDA, evropskou EMA ani jiným regulačním orgánem a veřejnost ho legálně získá pouze v rámci klinických studií. Firma plánuje podat žádost o schválení v roce 2027.

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Výzkum proto zatím nepřináší nový lék do lékáren, ale další důkaz, že kombinace tří hormonálních cest může u lidí s obezitou a cukrovkou působit výrazněji než předchozí generace přípravků. Teprve regulátoři ale rozhodnou, zda přínosy převáží rizika i mimo pečlivě kontrolované podmínky klinických studií.

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Zdroj: The Lancet, European Association for the Study of Diabetes (EASD), Eli Lilly: Phase 3 TRIUMPH results, The Guardian

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