Huawei Watch GT 3 SE: Hodinky, které vydrží až dva týdny

Chytré hodinky, které vydrží až dva týdny. To je novinka od Huawei, Watch GT 3 SE. Jsou cenově dostupné, funkční a kvalitní. Díky velkokapacitní baterii a speciálnímu algoritmu je stačí dobíjet dvakrát do měsíce, a navíc to zvládnete i bezdrátově přes váš telefon od Huawei.

Pokud jde o výdrž baterie v zařízení, jednoznačnou špičkou jsou právě výrobky od tohoto technologického výrobce. Chytré hodinky Huawei dokážou běžet bez přestávky po celé dva týdny. Výjimkou není ani nejnovější přírůstek do rodiny GT, model Huawei Watch GT 3 SE, který pokračuje v odkazu předcházejících generací a nabízí pozoruhodnou dvoutýdenní výdrž baterie s bezdrátovým nabíjením. To znamená svobodu užívat nové dobrodružství a výlety bez obav z toho, že hodinkám dojde "šťáva". Ikonická dvoutýdenní výdrž baterie Zařízení řady Huawei Watch GT využívají velkokapacitní baterie a inteligentní algoritmy na úsporu energie, aby mezi jednotlivými nabíjecími cykly vydržely dýl. To jim však rozhodně neubírá na výkonu. Právě naopak, hodinky nabízí spolehlivé sledování zdraví na vysoké úrovni, přehrávání hudby, či vylepšené interakce s aplikacemi. Hodinky ze série GT, které byly představeny roku 2018, se staly okamžitým trhákem právě díky této vlastnosti. Hodinky Huawei Watch GT 3 SE jsou výjimečné i díky své 451 mAh velkokapacitní baterii s integrovaným inteligentním algoritmem na úsporu energie, který se stará až o dva týdny nepřetržitého nošení. Hodinky přináší i sledování zdravotního stavu v reálném čase, monitoring spánku, různé sportovní režimy a celou řadu dalších inteligentních funkcí, a to všechno bez toho, abyste museli použít nabíječku více než dvakrát za měsíc. Inteligentní algoritmus úspory energie 2.0 a bezdrátové nabíjení Tyto ultralehké hodinky jsou navíc vybaveny inteligentním algoritmem úspory energie, který je schopný identifikovat návyky uživatele a plně se jim přizpůsobit. Na základě aktivity dynamicky dokáže přepínat režim úspory tak, aby zabezpečil, že výkon a spotřeba energie budou vždy v rovnováze. Huawei Watch GT 3 SE také podporují bezdrátové nabíjení. Tato funkce je výsadou cenově vyšších chytrých hodinek, avšak v tomto případě ji najdete i tu, i když hodinky patří do střední třídy. Hodinky přichází s bezdrátovou nabíjecí koncovkou bez kovových kontaktů, čímž se eliminuje jakékoli riziko nepohodlí nebo nebezpečí. Chytré hodinky Watch GT 3 SE můžete dokonce nabíjet Huawei telefonem, kdykoli to bude potřeba, díky čemuž vám na nabíjení obou zařízení postačí jedna nabíječka. Foto: komerční článek Futurismus na zápěstí Co se týká designu, hodinky jsou dostupné ve dvou znamenitých barvách: Graphite Black a Wilderness Green. 1,43" AMOLED displej Corning Gorilla Glass sedí na vrchu dutého těla s hmotností 35,6 g. Pouzdro je vyrobené z odolného vystuženého polymeru, aby se hodinky na zápěstí pohodlně nosily. Díky svému úžasnému vzhledu a extrémně nízké hmotnosti jsou hodinky Huawei Watch GT 3 SE ideální pro každodenní cvičení či na výlety. Další výhodou hodinek Huawei Watch GT 3 SE je to, že jsou kompatibilní i se smartphony jiných značek se systémem Android a iOS. Po stažení aplikace Huawei Zdraví budou všechna data z hodinek dostupná pro uživatele v aplikaci.