Huawei v Paříži představil outdoorové Watch GT 6 pro sportovní i zdravotní aktivity

před 8 hodinami
Kromě hodinek Watch GT 6, Huawei odprezentoval na pařížském uvedení hned několik novinek. Nechyběly ani Watch Ultimate 2 určené pro bezpečný průzkum pod hladinou nebo také Watch D2 s certifikací pro ambulantní měření krevního tlaku. Huawei nově představil i sluchátka FreeBuds 7i.
Foto: komerční článek

Huawei Watch GT 6 - upgrade pokročilého outdoorového tréninku

Nástupce, oblíbené řady Watch GT představuje pod mottem "Ride the Wind" nový přístup k designu i sportu. Přepracovaná konstrukce novinky Huawei Watch GT 6 nabízí působivou výdrž baterie až 21 dní1, přesný GPS systém pro outdoorovou navigaci a špičkový systém Huawei TruSense pro rychlé a přesné měření zdravotních údajů.

Knihovna s více než 100 tréninkovými režimy, se rozšířila o čtyři nové, zaměřené na outdoorové aktivity. Nový cyklistický režim se chlubí například i virtuálním měřičem výkonu. Trailové běžce jistě potěší funkce nové generace, které dokážou odhadnout náročnost trasy - od přesného určování polohy přes graf výškových trendů až po analýzu sklonu v reálném čase. Pro golfisty řada Watch GT 6 přichází s mapami fairwayů, které se postarají o to, aby byl každý úder správně odpálený. K dispozici je také nový režim lyžování se širokou škálou funkcí a dat, jež pozvednou zážitek na sjezdovce na vyšší úroveň.

Foto: komerční článek

Huawei Watch Ultimate 2 a Watch D2 - průlom v oblasti monitoringu zdraví

Společnost Huawei ráda překonává očekávání. I proto na pařížském uvedení představila první chytré hodinky na trhu s komunikačními funkcemi, které jsou certifikovány pro potápění do hloubky až 150 metrů - Huawei Watch Ultimate 2. Jejich průlomová podvodní komunikace založená na sonaru umožňuje zasílání zpráv mezi hodinkami až do hloubky 30 metrů. Potápěč má zároveň možnost vyslat i SOS signál jedním stisknutím, a to až do hloubky 60 metrů. Díky tomu se podvodní komunikace stává přesnější, bezpečnější a potápěčům přinese větší jistotu a klid při hloubkových ponorech.

Huawei Watch D2, nově dostupné i v modré barvě, podporují komplexnější funkce monitorování krevního tlaku2  -včetně jednorázového i opakovaného připomenutí měření. V kombinaci s individuálním měřením a ambulantním monitorováním krevního tlaku vytvářejí tyto funkce všestranný systém navržený tak, aby vyhovoval nejrůznějším potřebám uživatelů v oblasti efektivního monitorování krevního tlaku. Všechny modely nově představených chytrých hodinek navíc vynikají i funkcí analýzy arytmie. Ta v Česku bude pro uživatele však dostupná až v druhé polovině října s novou aktualizací.

Huawei FreeBuds 7i - čistý zvuk a ničím nerušené hovory

Nově představená sluchátka kombinují dynamické potlačení hluku se stabilními a čistými hovory. Jsou tak určena převážně pro uživatele, kteří občas potřebují utéct od okolního ruchu. To se FreeBuds 7i daří za pomoci technologie Intelligent Dynamic ANC 4.0, která podporuje adaptivní potlačení hluku druhé úrovně. Huawei FreeBuds 7i se tak postarají o jasnější hovory a pohlcující poslech kdekoli a kdykoli.

Dostupnost a ceny mile překvapí

Dostupnost a ceny mile překvapí

Hodinky Huawei Watch GT 6 a Huawei Watch GT 6 Pro si můžete pořídit od 19. září na oficiálním e-shopu Huawei. Standardní verze bude dostupná od 6 299 Kč a Pro verze pak od 9 499 Kč. Od stejného data budou k dispozici také hodinky Huawei Watch D2 za cenu 9 999 Kč. Sluchátka FreeBuds 7i pořídíte za 2 499 Kč. Na Huawei Watch Ultimate 2 se můžete těšit od ceny 22 499 Kč.3

Uživatelé se mohou přihlásit k odběru exkluzivních kupónů na oficiálním webu Huawei a zapojit se tak do soutěže o nové hodinky Huawei Watch GT 6. Při nákupu této řady hodinek na oficiálním e-shopu Huawei zákazníci navíc obdrží i 10% slevu. Ta platí od 19. září 2025 do 2. listopadu 2025. Ve stejném období lze na oficiálním e-shopu Huawei pořídit i Huawei Watch D2 se slevou 1 000 Kč.

Údaje pocházejí z laboratoří společnosti Huawei. Skutečná výdrž se může lišit v závislosti na rozdílech mezi produkty, zvyklostech uživatelů a okolních faktorech. Baterie vydrží maximálně 21 dní, při běžném používání až 12 dní, při zapnuté funkci AOD až 7 dní a v režimu outdoorových sportů až 40 hodin.

Všechny hodinky (Watch D2, Watch GT 6, Watch Ultimate 2) mají funkci analýzy arytmie pulzní vlny, která bude v České republice k dispozici až s později aktualizovaným softwarem od poloviny října.

Cena je uvedená za variantu v černé barvě. V modré barvě bude cena hodinek Huawei Watch Ultimate 2 činit 24 999 korun.

 
