Huawei uvedl novou řadu hodinek GT 6. Ta se pyšní působivou výdrží baterie až 21 dnů

Neustálá inovace a posouvání hranic s každou novou generací
Od svého uvedení na trh, v roce 2018, zůstává řada Watch GT věrná klasickému designu, stylovému vizuálu a dlouhé výdrži baterie. V průběhu let prošla pěticí generací, z nichž každá přinesla výrazné technologické i uživatelské vylepšení. První model zaujal uživatele mimořádnou dvoutýdenní výdrží a vědecky podloženými tréninkovými funkcemi v kombinaci s pokročilým monitoringem zdraví. Na tuto tradici navázala loňská řada GT 5, která představila revoluční systém TruSense. Novinka GT 6 nyní opět posouvá laťku výš a přichází s působivou výdrží baterie až 21 dní.
Mimořádně velká kapacita baterie
Novinkou je prodloužená výdrž, která je výsledkem průlomových pokroků v oblasti technologie baterií. Díky inovativní baterii s vysokým obsahem křemíků (až 10 %) dosahuje řada GT 6 zvýšení energetické hodnoty o 37 % a oproti svému předchůdci nabízí až o 65 % vyšší kapacitu. Pokud tedy odlétáte na několikadenní služební cestu, nabíječku si můžete nechat doma.
Modely Huawei Watch GT 6 Pro a GT 6 (46 mm) jsou vybaveny baterií s kapacitou 867 mAh. Ta vydrží až 21 dní při méně náročném používání, 12 dní při běžném užití nebo 40 hodin v režimech pro outdoorové aktivity. Elegantní model GT 6 (41 mm) je vybaven baterií s kapacitou 540 mAh, jejíž maximální výdrž je 14 dní. Při každodenním používání vydrží týden, v režimech pro venkovní sporty pak 25 hodin.
Energeticky úsporné čipy i řemeslné zpracování
Huawei využívá pokročilé výrobní technologie, které přinášejí vyšší výkon a efektivnější využití prostoru uvnitř hodinek. Ocelové pouzdro je tvarováno speciální metodou, jednotlivé součástky jsou uspořádány ve velmi kompaktní vrstvě a konstrukce hlav je precizně navržena tak, aby hladce navazovala na zadní část baterie i na ciferník. Tento pokročilý design umožňuje modelům Huawei Watch GT 6 Pro a GT 6 (46 mm) zvýšit využití prostoru v baterii a celkovém těle zařízení o 28 % ve srovnání s předchozí generací GT 5.
Vylepšená dvoujádrová architektura a pokročilé algoritmy pro úsporu energie nyní umožňují chytré propojení mezi softwarem, hardwarem, čipy a cloudem. Spotřeba energie se dynamicky přizpůsobuje a poskytuje špičkový výkon při zachování základních funkcí, jako je fitness monitoring a sledování zdravotního stavu. Tato špičková vylepšení tak mají za cíl zjednodušit každodenní rutinu tím, že snižují spotřebu nabíjení a prodlužují životnost baterie.
Řada Huawei Watch GT 6 nabízí výjimečnou výdrž baterie, plynulé sledování zdraví i fitness aktivit a pomůže vám s každodenními úkony, ať už jste v kanceláři, nebo v posilovně. Chytré hodinky z řady GT 6 jsou dostupné na oficiálních stránkách Huawei, i u partnerů Alza a Datart. Verzi GT 6 Pro pořídíte již od 9 499 Kč, modely GT 6 46 mm i GT 6 41 mm jsou pak k dispozici od 6 299 Kč.