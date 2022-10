HUAWEI přichází s novinkou v podobě supervýkonného smartphonu Mate 50 Pro

Evropská komise (EK) navrhla vytvořit mechanismus, který by v nadcházející zimě umožňoval dočasně omezit velkoobchodní cenu plynu. Nástroj je součástí dalšího souboru opatření, kterými chce unijní exekutiva bojovat proti energetické krizi. Nový plán také stanovuje principy pro společné nákupy plynu a uvolnil by miliardy eur z unijních fondů na pomoc firmám a domácnostem. Nezahrnuje ale dříve diskutované varianty cenového stropu.

Navrhovaný "mechanismus cenové korekce" by fungoval jako pojistka proti extrémním výkyvům na trhu. Umožňoval by v případě potřeby nastavit takzvaný dynamický cenový limit pro obchodování ve virtuálním uzlu Title Transfer Facility (TTF), který je pro ceny plynu v Evropské unii rozhodující. Dlouhodobější řešení EK vidí ve spuštění doplňkového cenového indexu, který by utvářel cenu zkapalněného zemního plynu (LNG) a lépe odrážel nové podmínky na unijním trhu.