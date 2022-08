HUAWEI MateBook X Pro a MateBook D 16: Jiný charakter, prvotřídní design

Novinky MateBook X Pro a MateBook D 16 jsou novými přírůstky do rodiny notebooků HUAWEI. Ačkoliv jde o charakteristicky zcela jiná zařízení, spojuje je kvalitní a atraktivní design, včetně kvalitního zpracování a vysoké odolnosti.

MateBook X Pro na první pohled zaujme svou matnou povrchovou úpravou v tmavě modrém zabarvení, naopak MateBook D 16 se může pochlubit elegantním, vesmírně šedým, kovovým tělem.

MateBook X Pro: Design ve jménu luxusu

Že MateBook X Pro patří mezi prémiové notebooky, o tom zařízení vypovídá už na první pohled. Tělo je vyrobené z hořčíkové slitiny a je navíc opatřeno speciální povrchovou úpravou Soft-Touch, která počítači propůjčuje hebkou strukturu příjemnou na dotek. Přestože je notebook kovový, může se pochlubit mimořádně příznivou váhou jen 1,26 kg. Spojení lehkosti a 14,2palcové úhlopříčky z něj dělá dokonalé zařízení pro pohodlné přenášení jak mezi domovem a kanceláří, tak na cesty.

Ačkoli je design MateBooku X Pro koncipován velice minimalisticky, můžete si být jisti, že v davu rozhodně nezapadne. Mimo jiné to je zásluhou nevšedního barevného odstínu Ink Blue. Jak už název napovídá, inspiraci pro tento odstín vzali designéři u nadčasových inkoustových maleb. Bez nepovšimnutí nezůstane ani širokoúhlý displej s rozlišením 3.1K Real Colour, který nadchne konzistencí a sytostí barev. Díky antireflexní vrstvě se obrazovka neleskne ani při osvětlení pod zářivkami či na přímém slunečním světle a je odolná proti poškrábání.

Provedení klávesnice a touchpadu je jednoduché a nabízí široké možnosti usnadňující ovládání počítače. Právě velký touchpad funguje na základě definovaných gest, kterými dokážete provádět ty nejběžnější operace pouze pár drobnými pohyby. Základní nastavení, práce s videem či fotkami, ale i celková práce s dokument, tak bude jednodušší.

MateBook D 16: Každodenní parťák pro všechny

Docházení do kanceláře je téměř tabu. Trendem dnešní doby je práce z různých míst - kavárny, domova, či na cestách. Jenže čím větší notebook je, tím složitější s ním manipulace a cestování může být. Proto bylo cílem HUAWEI nabídnout co největší obrazovku, aniž by to bylo na úkor lehkého a praktického provedení. MateBook D16 se tak pyšní 16palcovým širokoúhlým displejem s 90 % poměrem k tělu notebooku, což vypovídá o tom, že ani milimetr prostoru nepřišel nazbyt.

Při celkovém zpracování designu HUAWEI vsadil na prostý vzhled, a to v nejlepším smyslu slova. Hliníkové tělo pouze s decentním gravírováním loga působí elegantně a drží si nízkou gramáž pouhých 1,7 kg, díky čemuž je s ním cestování prostě radost. MateBook D 16 je tak praktickým parťákem na každodenní práci nebo zábavu v lehkém kovovém tele.

Důraz na praktickou stránku věci pocítíte také u klávesnice a prostorného touchpadu. MateBook D 16 je první notebook Huawei s numerickou klávesnicí. Tato kromě jiného obsahuje také čtyři klávesové zkratky, díky kterým je ovládání nejčastějších úloh na počítači, jako je například zapnutí kamery nebo vyhledávání, ještě jednodušší.

Získejte váš MateBook X Pro či MateBook D 16

Špičkový MateBook X Pro 2022 12th Gen Core můžete pořídit na oficiálním e-shopu HUAWEI či na stránkách obchodu Alza za cenu 51 999 Kč.

MateBook D 16 získáte rovněž na oficiálním e-shopu HUAWEI a u prodejce Alza, a sice za cenu 23 999 Kč.