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Hrál v Eddie Stoilow a vedl Evropu 2. David Šmídt zemřel, bylo mu 49 let

Terezie Benoni
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Po moderátorovi Patriku Hezuckém a někdejším hlasu Evropy 2 Luďku Hrzalovi přichází další smutná zpráva. Ve věku 49 let zemřel David Šmídt, ředitel Evropy 2 a bývalý klávesista skupiny Eddie Stoilow.

David Smidt
Bývalý člen kapely Eddie Stoilow a dlouholetý ředitel rádií Evropa 2, Frekvence 1 a Bonton David Šmídt zemřel.Foto: ČTK / Tomas Martinek
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Rozhlasový svět v Česku přichází o další výraznou osobnost. David Šmídt, který vedl Evropu 2 a v minulosti také Frekvenci 1 či rádio Bonton, zemřel ve středu ráno. Zprávu zveřejnil na Facebooku jeho přítel Antonín Baudyš, potvrdil ji také server iDNES.cz.

„Náš svět opustil dnes v ranních hodinách přítel a podporovatel mnohých z nás, vynikající hudebník a v neposlední řadě ředitel Evropy 2, Frekvence 1 a rádia Bonton, David Šmídt,“ napsal Baudyš. Zavzpomínal na něj jako na laskavého a přátelského člověka. Podporu vyjádřil také jeho ženě Adéle a dětem, kteří s ním v posledních měsících prožívali nečekané onemocnění.

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Pro Evropu 2 jde o další bolestnou ztrátu během necelého roku. Loni v prosinci zemřel Patrik Hezucký, který téměř tři desetiletí patřil k nejvýraznějším hlasům stanice. S Leošem Marešem tvořil od roku 1998 nerozlučnou dvojici Ranní show. Jejich humor a společné vysílání si získaly několik generací posluchačů.

Smutná zpráva přišla ve středu 21.10. 2026
Smutná zpráva přišla ve středu 21.10. 2026Foto: Facebook Antonína Baudyše

Temné období Evropy 2

Letos v srpnu pak zemřel Luděk Hrzal, někdejší moderátor Evropy 2 a DJ, kterému bylo šedesát let. Posluchači si ho pamatují především z pořadu Sexíček Live, který uváděl s Pavlem Hájkem alias Doktorem Bubnem. Hrzal v posledních letech bojoval s leukémií.

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Smutné období zasáhlo také Leoše Mareše osobně. V červnu zemřela ve věku 42 let Kateřina Niklová, jeho dlouholetá spolupracovnice a manažerka. Patřila k lidem, kteří stáli v zákulisí jeho pracovního života a pomáhali mu s organizací profesních aktivit. Její úmrtí tak představovalo další těžkou ztrátu pro Marešovo blízké pracovní okolí.

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Hrál s fotbalistou Petrem Čechem

Šmídt nezanechal stopu jen v rádiu. Byl také spoluzakladatelem skupiny Eddie Stoilow, ve které hrál na klávesy. Kapela vznikla v roce 2003 a prosadila se například skladbami Frozen nebo With You. Spolupracovala také s bývalým fotbalovým brankářem Petrem Čechem, který s ní příležitostně vystupoval jako bubeník.

Eddie Stoilow předskakovali britským Simply Red a později se vydali na turné s finskou skupinou The Rasmus. V roce 2020 Šmídt kapelu opustil spolu s dalšími třemi členy. V hudbě ale pokračoval. S kytaristou Jakubem Lenzem a zpěvákem Honzou Petržílkem založil projekt The Carsleepers, který v roce 2022 vydal album Shaman.

V profesním životě se pak Šmídt soustředil především na rozhlasový management. Evropu 2 vedl už před rokem 2019 a od konce téhož roku měl jako šéf rádií skupiny Active Radio na starosti také Frekvenci 1, Bonton a Dance rádio.

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Zdroj: crzpravy.cz, idnes.cz

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