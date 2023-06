Hraješ mobilní hry? Pak ti nesmí uniknout tahle promakaná novinka

Hraní her je jedna z nejčastějších aktivit, kterou na svém chytrém telefonu děláme. Někteří z nás si tím zkracují čas, jiní zkrátka mobilní hry milují a neumí si bez nich představit den. Hraní her ale může nejeden telefon potrápit. Přehřívání, sekání, rychlé vybíjení, to nikdo z nás nechce. S touhle novinkou je tomu konec!

Společnost Huawei nedávno představila novinky z řady nova 11, které jsou dělané pro všechny milovníky mobilních her. Telefony disponují novým Game Engine, patentovaným chladícím systémem a technologií SuperCharge Turbo, díky čemuž je hraní her hladší, rychlejší a bez otravného přehřívání. Problémy s baterií nečekejte Vybitý telefon. Nejhorší noční můra všech gamerů a nejčastější problém při hraní mobilních her. Vysoká spotřeba baterie je totiž ten nejběžnější problém všech telefonů. Proto řada nova 11 disponuje kvalitním hardwarem, který tento problém jednoduše řeší. Smartphone nova 11 přichází se 66W funkcí SuperCharge Turbo, která pomáhá snížit čas připojení k zásuvce. Telefon je plně nabitý již za 31 minut. Díky tomu se maximalizuje čas na hraní a nehrozí dlouhé přestávky. Foto: komerční článek Dejte sbohem přehřívání telefonu Další problém, se kterým se mohou uživatelé při hraní her setkat, je přehřívání zařízení. Adekvátní odvádění tepla je totiž pro plynulý průběh her nesmírně důležité. Nova 11 Series je vybavená patentovaným chladícím systémem od Huawei. Ten se skládá z grafenové desky s ultra vysokou tepelnou vodivostí a dvojité VC destičky zlepšují její schopnost odvádění tepla o 7 % ve srovnání s předchozí generací. Její 10kanálový dot-matrix watter-pool design zlepšuje účinnost odvodu tepla VC o 60 % ve srovnání s běžnými řešeními, která umožňují smartphonu zachovat nízkou teplotu a uživatelům se soustředit i v náročných herních podmínkách. Telefon také představuje inteligentní predikční algoritmy, které zvyšují výdrž baterie při hraní her o 10 %, snižují prodlevu her o 5 % a teplotu celého zařízení o 1 °C v porovnaní s modelem předcházející generace série nova 10. Smartphone, který je vždy o krok napřed Díky spárování kvalitního hardwaru s nejpokročilejším softwarem nemusí vášniví hráči, kteří hledají vybavení na profesionální úrovni, hledat dál. Huawei nova 11 disponuje AI Intelligent Scheduling 3.0 a vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz, což pomáhá telefonu identifikovat herní scény na obrazovce v reálném čase a automaticky přizpůsobit počet snímků. Technologie GPU Turbo 3.0 navíc stabilizuje snímkovou frekvenci a redukuje spotřebu baterie při hraní o 10 %, aniž by uživatel pocítil vliv na hladký průběh hry. Hladký průběh a zvýšení herního výkonu zajišťuje také technologie Touch Turbo 3.0, která zaručuje rychlou odpověď na herní podněty. Latence mezi dotykem a zobrazením je snížena o 5 % a tento proces je téměř nepostřehnutelný.