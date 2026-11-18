Vypadají jako knedlíček, kostka másla nebo kus ledu a nedělají vůbec nic. Přesto po nich šílí děti i dospělí a prodejci nestíhají doplňovat regály. Mačkací hračky zvané squishies zažívají druhou velkou vlnu slávy – a s ní se vrátila i varování před napodobeninami. Proč nás tolik baví něco zmáčknout a zase pustit?
„Squishies u nás dostaly zákaz,“ říká čtyřicetiletá Martina, jejíž děti chodí na první stupeň základní školy. Jenže časem svůj názor přehodnotila a hračka se zabydlela i u ní v kapse. Proč?
Prvního „squishíka“ si její dcera přinesla už asi před třemi lety a lepivou žlutou psí tlapku brzy obalil prach, chlupy a podobný nepořádek.
Druhý dopadl velmi podobně. Z třetího vytekla páchnoucí tekutina, takže pořízení dalšího Martina kategoricky odmítla.
Jenže zakázat squishies v roce 2026 je asi tak účinné jako zakázat dětem na horách sníh. Mají je spolužáci v penálech, leží u pokladen v papírnictví a na sociálních sítích a na YouTube je někdo mačká v každém druhém videu.
Knedlíček, který se nedá sníst
Squish v doslovném překladu znamená zmáčknout. Některé se po stisku pomalu vracejí do původního tvaru, jiné se natahují nebo mají podobu pytlíku s gelem, který se v dlani přelévá.
Výrobci je odlévají z pěny, gumy i silikonu a dávají jim podobu jídla – asijských knedlíčků v miniaturním napařovacím košíčku, kostek másla a třpytivých kostek ledu.
K jídlu ovšem nejsou, a to ani pro domácí mazlíčky, jak varuje naše kolegyně Terezie. Voňavou hračku jejich dětí omylem sežral pes a taková svačinka by pro něj mohla dopadnout i fatálně.
První vlna oblíbenosti squishíků dorazila z Japonska kolem roku 2017, letošní návrat je ale řádově masivnější. Z měkoučkých hraček v neprůhledných krabičkách se stal sběratelský kousek a děti (i dospělí!) si natáčejí videa, jak je otvírají a radují se nebo naopak vzteky knedlíčkem hází o zeď – podle toho, jestli má ceněnou, nebo naopak špatnou barvu.
Tohle samozřejmě může mít i neblahé důsledky jako každý rychlý dopamin: na stejném principu fungují výherní automaty, takže i tady platí okřídlené „všeho s mírou“. Děti v určitém věku milují sběratelství, ať už jsou to autíčka, pokémoni, fotbalové kartičky nebo knedlíčky.
S tím souvisí i takzvaný fidget trading – hra, kterou děti okoukaly ze sociálních sítí a při níž si podle jasných pravidel a gest hračky vyměňují. Osmiletá Klaudie ji do omrzení praktikuje i doma na rodičích. Burzu squishíků rozjíždí na koberci v obýváku s železnou pravidelností. „Neúčast neodpouští, ale stejně nakonec všechny hračky skončí u ní,“ popisuje její otec.
Tahounem fenoménu je značka NeeDoh, na jejíž gelové kostky lidé klidně stojí fronty. A Česko nezůstává pozadu. Když se na srovnávači Heureka.cz podíváte do kategorie Míče a balony, v polovině listopadu první tři příčky (a celkem šest z první desítky) obsadily nejrůznější podoby squishíků. Jeden kus vyšel na zhruba 150 až 200 korun.
V asijských obchodech a tržnicích stojí podobná hračka pár desetikorun, takže na ni děti snadno dosáhnou i z kapesného. Právě levné kousky nejasného původu jsou ale problém.
„Když už jsem na dovolené vyměkla a nějaký ten dumpling chtěla pořídit, vyšel akorát článek, jak nebezpečné mohou být,“ přiznává Martina.
Když hračka páchne chemií
S popularitou totiž přišla i druhá, méně příjemná vlna: napodobeniny. Mohou obsahovat olovo, benzen nebo zakázané ftaláty.
Britský úřad pro bezpečnost výrobků v červnu stáhl z trhu neoznačené knedlíčky Squeezy Dumplings. V jejich povrchu naměřil 20 miligramů benzenu na kilogram.
„Benzen do dětských hraček nepatří, je to prokázaný lidský karcinogen,“ varuje environmentální epidemioložka z Kalifornské univerzity Deborah Bennettová, která zkoumá, jakým chemikáliím jsou lidé vystaveni.
Výrobci navíc nemusejí uvádět přesné chemické složení, upozornila v srpnu na CNN Prima News toxikoložka Aneta Miklošinová. Hlavní riziko podle ní spočívá v dlouhodobém působení.
Jak na squishies bezpečně
Kupujte u prodejce, který umí říct, odkud zboží má. Na obalu hledejte značku CE, výrobce nebo dovozce, věkové omezení a upozornění v češtině.
Hračku, která páchne po benzinu nebo rozpouštědle, lepí, mastí nebo z ní něco vytéká, vyhoďte.
Squishy nikdy neohřívejte v mikrovlnce ani na topení, jak velí trendy z internetu, a upozorněte na to děti. Náplň může prasknout, přilepit se na kůži a způsobit těžké popáleniny.
Zmáčknout, pustit, opakovat
Proč ale děti tolik stojí o něco, co nesvítí, nehraje a zdánlivě nemůže konkurovat hrám na mobilu? Odpověď máme doslova ve svých rukou.
„Mačkání uklidňuje, vstřebává přebytek energie, zaměstnává ruce. Může nahradit různé nípání, okusování nehtů či neklid. A koncentruje pozornost,“ vyjmenovává Tereza Štěpničková, lektorka neurovývojové stimulace.
„Stimulací dlaně stimulujete velké části mozku. Na dlani je spousta nervových zakončení,“ vysvětluje. Reálně jde o motorickou a senzorickou kůru mozku, kde má ruka jedno z největších zastoupení, a s nimi i centra řeči, sluchu a zraku.
Dětem, které jsou v tenzi, mačkání navíc pomáhá uvolnit svalové napětí. I Štěpničková proto mívá squishies po ruce. „Nemusíme se ale omezovat pouze na dlaň, je dobré i šlapat po různých površích.“
Ve studiích na prvním stupni pomáhaly mačkací pomůcky hlavně dětem s ADHD, které se s nimi méně vrtěly a déle vydržely u úkolu, píše zase klinická psycholožka Susan Roweová z australské Bond University.
A právě to je důvod, proč svůj zákaz nakonec přehodnotila i Martina: oba sourozenci mají diagnostikované ADHD. „Dřív jsme si holt hráli s modelínou, před pár lety se točilo spinnery. U dcery v páté třídě už je navíc mají snad všechny děti, o přestávkách si je mění a nechtěla jsem ji úplně vyčleňovat,“ krčí rameny.
Squishy podomácku
První squishík, který se po letech dostal k Martině domů, ovšem nebyl z obchodu. „Od spolužačky dostala k narozeninám squishíky vystříhané z papíru, naplněné zmačkanými odstřižky a slepené izolepou. Měla z nich ohromnou radost a šlo to vlastně i trochu mačkat,“ popisuje Martina.
U papíru a izolepy ani háčkovaných pytlíčků s kuličkami ale nezůstalo. Martina nakonec dětem dovolila i kupované squishíky, i když si důkladně pohlídala, jakou značku kupují, a dceři na ně přidala něco ke kapesnému, aby ji nelákalo jít pro ty laciné do tržnice.
Zdroj: autorský článek, heureka.cz, refresher.cz, scientificamerican.com, iprima.cz, theconversation.com
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