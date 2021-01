Horské chaty Východního Tyrolska: Ráj knedlíků, císařských trhanců a ovocné pálenky

Východní Tyrolsko je domovem 266 třítisícovek včetně vrcholu Großglockner, a proto není divu, že je českými lyžaři vyhledávanou destinací. Kromě zasněžených přírodních kulis a panoramat je ale vyhlášené i horskými chatami a chalupami, kde se dá nejen chytat bronz na terase, ale i ochutnat tyrolské speciality nebo strávit noc.

Východní Tyrolsko v zimě nabízí sedm skiareálů se 150 kilometry sjezdovek, které ale zůstávají pro turisty kvůli pandemii koronaviru zavřené minimálně do 24. ledna. Každý, kdo přicestuje do Rakouska z České republiky, se navíc musí uchýlit do desetidenní karantény.

Čechům tedy nezbývá nic jiného než místo lyžování zimní dovolenou zatím jen plánovat.

Kromě desítek sjezdovek je ale Tyrolsko vyhlášené i gastronomií a horskými chatami, které kromě lokální gastronomie nabízejí zážitek v podobě noclehu ve dvou tisících metrech nad mořem.

Podívejte se, kde pečou nejlepší žebra, kde si dát císařský trhanec a v čem tkví kouzlo tyrolské pálenky zvané Pregler.