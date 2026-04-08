Horší než pytlík bonbonů? Polovina dětských kazů vzniká z džusů a limonád, varují zubaři

Věříte, že když svému dítěti místo čokolády nebo bonbonů koupíte stoprocentní ovocný džus, chráníte jeho zuby? Právě to je podle stomatologů jeden z největších omylů dnešních rodičů.
Polovina dětských zubních kazů souvisí s pitím limonád, energetických nápojů nebo ovocných džusů. Cukr obsahuje i mateřské mléko a představuje riziko pro zuby kojených dětí. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR má se zubním kazem zkušenost přes 80 procent dětí do 12 let, průměrně mají tři až pět zkažených zubů.
Slazené nápoje podle dřívějších průzkumů denně konzumuje asi čtvrtina dětí a pětina dětí ve věku 11 až 15 let si energetický nápoj dává nejméně dvakrát týdně. „Jednoduché cukry obsažené ve většině sladkých nápojů jsou ideálním zdrojem výživy pro bakterie způsobující kaz,“ uvedl v tiskové zprávě zubní lékař Jakub Hladík z centra stomatolgie The Clinic.
Klidně i hodiny
Energetické nápoje, sycené nápoje nebo džusy mají navíc cukr kombinovaný s kyselým PH, což narušuje sklovinu, tedy povrchovou vrstvu zubu. „A činnost bakterií je poté o to dramatičtější,“ dodal stomatolog.
Zubní lékaři se podle něj setkávají s mýtem, že sladké nápoje nejsou tak škodlivé jako sladká jídla, protože kolem zubů jen protečou. „Na zubním povrchu ale cukry v nich obsažené zůstávají desítky minut až hodiny,“ uvedla dětská zubní lékařka centra Kristýna Popek.
Rozhodující vliv nemá podle stomatologů jen množství vypitých nápojů, ale především frekvence jejich přísunu. Nejhorší je jejich popíjení během celého dne. „Pokud dítě popíjí sladký nápoj opakovaně během dne, zuby se nacházejí v nebezpečném prostředí prakticky nepřetržitě,“ doplnil Hladík.
Problémem může být i kojení v noci
Hlavním zdrojem tekutin pro děti by měly být podle odborníků nejlépe voda a neslazený čaj, ani občasné pití slazených nápojů zuby nezkazí, nesmí být ale časté a ve velkém množství.
Pečovat o chrup by měli i rodiče nejmenších dětí, kterým se zoubky sotva vyklubaly, protože mateřské mléko obsahuje cukr. „Nejproblematičtější je kojení v noci. Během spánku se v ústech tvoří méně slin, které zuby přirozeně omývají a neutralizují kyseliny,“ uvedl Hladík s tím, že po večerním a nočním kojení je vhodné zoubky vyčistit nebo alespoň otřít.
