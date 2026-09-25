Vedro, které přináší letošní El Niño, může do konce února připravit o život statisíce lidí. Největší hrozba čeká oblasti daleko od Česka, výzkumníci však v předpovědi vidí varování i pro zbytek světa: ukazuje, jak mohou vypadat teploty za dvacet let. Přesná čísla zatím nikdo nezná. Nová mapa rizik ale napovídá, kde mají úřady ještě čas zasáhnout a jakými kroky mohou počet obětí snížit.
Extrémní horko spojené s letošním jevem El Niño by podle odhadu výzkumné skupiny Climate Impact Lab mohlo od června 2026 do konce února 2027 přispět k 451 tisícům úmrtí navíc oproti běžnému roku. Číslo zahrnuje i měsíce, které už uplynuly. Jen na období od září do února připadá v prognóze přibližně 239 tisíc úmrtí. Jde však o modelový odhad, nikoli o počet potvrzených obětí.
El Niño představuje přirozený klimatický jev, který mění počasí v různých částech světa. Tentokrát přidává teplo do prostředí, jež už oteplila lidská činnost. Odhad Climate Impact Lab se týká úmrtí souvisejících s teplotou; další následky mohou přinést sucha, požáry či povodně.
Mapa odhadovaného nárůstu úmrtí souvisejících s horkem od září 2026 do února 2027 oproti průměru let 1996–2025:
„Číslo 451 tisíc je tak vysoké, až může člověka otupit. Skládá se ale z rodičů a dětí, prarodičů a sousedů, z lidí, kteří chodí do práce, starají se o rodiny a žijí své životy,“ popisuje spoluautor zprávy Michael Greenstone z Chicagské univerzity.
Nejtěžší dopady v nadcházejících šesti měsících čekají podle výpočtů africký Sahel a části jižní a jihovýchodní Asie. V Nigérii vědci odhadují 31 400 dalších úmrtí souvisejících s horkem, v Indonésii 19 300, v Súdánu 17 500 a v Indii 15 800.
Pro Brazílii uvádějí 13 300. Nebezpečí navíc nepřijde všude současně: část předpokládaných úmrtí v těchto zemích připadá až na prosinec až únor. Úřady tak mají prostor připravit pomoc tam, kde ji lidé budou potřebovat nejvíc.
Kam poslat peníze a zdravotníky?
Výzkumníci spojili sezonní předpověď teplot s údaji o vztahu mezi teplotou a úmrtností ve 24 378 regionech. Výsledek porovnali s odpovídajícími měsíci průměrného roku z období 1996 až 2025. Metody, z nichž analýza vychází, už prošly odborným posouzením; podrobný popis této konkrétní prognózy vědci teprve plánují předložit odbornému časopisu. S vývojem El Niña chtějí odhad aktualizovat.
Mapa rizik může pomoci rozhodnout, kam poslat peníze i zdravotníky. Výzkumníci doporučují včasná varování před horkem, dostupná chladná místa a pitnou vodu, pomoc ohroženým lidem i ochranu těch, kdo pracují venku.
„Posílením rychlé pomoci a jejím lepším zacílením můžeme letos zachránit mnoho životů,“ uvedla spoluautorka Tamma Carletonová z Kalifornské univerzity v Berkeley.
Vědci současné El Niño označují za „pohlednici z budoucnosti“: přináší teploty podobné těm, které podle jejich modelu může klimatická změna přinést zhruba za dvacet let. „Nechceme za dvacet let žít v nepřetržitém stavu nouze,“ upozornila Carletonová.
Podle klimatoložky Friederike Ottové z Imperial College London se však podobné výkyvy odehrávají na stále teplejším pozadí. Právě proto bude pro obyvatele zasažených oblastí čím dál těžší zvládat dopady na zdraví, dostupnost potravin i vody.
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Zdroj: Climate Impact Lab, University of Chicago, The Guardian, World Food Programme
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