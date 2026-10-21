Sedí za mřížemi za miliardový podvod s falešnými krevními testy, jejímu partnerovi to ale nebrání prodávat investorům tentýž sen. Zatímco si Elizabeth Holmesová odpykává jedenáctiletý trest, hotelový dědic Billy Evans vybral dvacet milionů dolarů na novou domácí diagnostiku. Funkční přístroj přitom veřejnosti dosud neukázal.
„Neudělala jsem nic špatného,“ odpovídá Elizabeth Holmesová s neochvějným klidem do kamery v upoutávce na nový celovečerní dokument nový dokument You Can See Everything.
Filmaři Nathan Fielder a Lance Oppenheim zachytili někdejší ikonu Silicon Valley v jejích posledních 34 dnech na svobodě na jaře 2023. Zatímco tehdy čekala na nástup do federální věznice v texaském Bryanu, kde si odpykává trest 11 let a tři měsíce za masivní podvody na investorech, v luxusním domě se svým partnerem Billym Evansem řešila překvapivé téma: nákresy, plány a prototyp nového přístroje na analýzu krve.
Tento obraz z filmu, který v těchto týdnech vstupuje do kin, nezůstal jen u teoretických debat. Evans mezitím vybudoval v tichosti medicínský startup Haemanthus. Podařilo se mu získat patent na technologii domácí diagnostiky a od investorů vybral podle informací deníku The New York Times v první fázi 3,5 milionu dolarů (přibližně 75 milionů korun), přičemž celková částka se dnes odhaduje na dvacet milionů.
Plán přitom nápadně připomíná vizi, která Holmesovou přivedla za mříže: umožnit lidem kompletní kontrolu nad zdravotním stavem v obývacím pokoji bez nutnosti navštěvovat laboratoře a lékaře.
Nový dokument: Uvidíš všechno
Dokument You Can See Everything režisérů Nathana Fieldera a Lance Oppenheima zachycuje Elizabeth Holmesovou v posledních 34 dnech před nástupem do vězení.
Americká premiéra v kinech: 16. října 2026
Česká premiéra v kinech: 5. listopadu 2026
Zdroj: Aerofilms – Uvidíš všechno, A24 – oficiální stránka filmu
Dědic hotelů po boku padlé vizionářky
Jednatřicetiletý William „Billy“ Evans nepředstavuje v americkém byznysu neznámou tvář. Pochází ze zámožné kalifornské rodiny, která vybudovala hotelové impérium Evans Hotels v San Diegu. Vystudoval ekonomii a technologie na prestižním MIT a působil v manažerských pozicích ve firmách LinkedIn či Luminar Technologies.
S Holmesovou se seznámil v roce 2017 na charitativním večírku – v době, kdy se Theranos pod tíhou novinářských odhalení Johna Carreyroua a federálních kontrol hroutil jako domek z karet. Evans po jejím boku zůstal po celou dobu trestního stíhání, oženil se s ní a mají spolu dvě děti. V dopise soudci před vynesením rozsudku v roce 2022 o své ženě napsal, že sice možná nezměnila medicínu tak, jak si představovala, od základů však změnila jeho vlastní život.
Svůj vlastní podnik Haemanthus založil v roce 2022. Podle interních prezentací pro investory vyvíjí přístroj, který by dokázal analyzovat vzorky krve, moči nebo slin. Pozdější fází má být dokonce nositelná elektronika, což by si podle odhadů vyžádalo dalších 70 milionů dolarů a roky klinického vývoje.
Holmesová v oficiálních zakládacích listinách firmy nefiguruje a z cely federální věznice by podnik ani řídit nesměla. Záběry z nového dokumentu však dokazují, jak hluboce byl projekt s jejími původními myšlenkami propojen.
Fyzikální realita, nebo Theranos 2.0?
Sám Evans jakékoliv srovnávání s Theranosem striktně odmítá. Zatímco zkrachovalá firma jeho manželky slibovala provádět stovky biochemických testů z jediné kapky krve z prstu v zázračné černé skříňce zvané Edison – a v tichosti vzorky ředila a posílala do běžných komerčních analyzátorů značky Siemens –, Haemanthus sází na odlišný fyzikální princip.
Firma vlastní patent na využití Ramanovy spektroskopie. Jde o uznávanou analytickou metodu, při níž laserový paprsek ozařuje molekuly vzorku a na základě nepružného rozptylu světla snímá jejich jedinečný vibrační otisk. Metoda spolehlivě funguje v materiálové chemii, mineralogii či farmacii.
Převést ji do miniaturního domácího přístroje pro běžné pacienty však představuje obrovskou vědeckou překážku. Ramanův rozptyl je v přírodě neobyčejně slabý a v kapce plné krve či slin se signál hledaných stopových látek ztrácí v masivním biologickém šumu. Vědci z oboru proto upozorňují, že samotný patent nezaručuje fungující klinickou diagnostiku.
Eric Potma, profesor chemie z Kalifornské univerzity v Irvine, který s Evansovou firmou spolupracuje jako odborný konzultant, označil technologické záměry pro magazín WIRED za zajímavé a hodné výzkumu, bližší data o přesnosti však s odkazem na mlčenlivost odmítl uvést.
Příběh Elizabeth Holmesové neskončil tím, že její laboratoře nedokázaly revoluční sliby technicky zvládnout. Soud ji poslal do vězení za to, že o funkčnosti svých přístrojů vědomě lhal investorům, falšovala protokoly velkých farmaceutických koncernů a předstírala nasazení v armádě, ačkoliv věděla, že technologie selhává.
Zda Evansův přístroj skutečně funguje, zatím veřejnost posoudit nemohla. Firma dosud nepředvedla jediný hotový prototyp v praxi a odkazuje se jen na teoretické patenty. Přesto už na stole leží dvacet milionů dolarů (asi 433 milionů korun)…
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Zdroj: techcrunch.com, justice.gov, abcnews.com, fastcompany.com, wired.com, theatlantic.com
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