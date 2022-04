Zpívající instalatér v koupelně zaujal producenta, Hollywood o něm natočí film

Hollywood zfilmuje příběh britského instalatéra, který vydal desku díky tomu, že ho při renovaci koupelny zaslechl zpívat hudební producent. Osud řemeslníka Keva Cranea a jeho netradiční cesta do hudebního byznysu zaujaly filmaře natolik, že od něj nyní koupili práva na zpracování jeho životních peripetií.

Padesátiletý Crane loni v létě několik týdnů pracoval na nové koupelně producenta Paula Conneallyho a u práce si za doprovodu rádia zpíval. Jeho hlas producenta zaujal natolik, že mu nabídl smlouvu na vydání desky.

Teď chce tento příběh natočit Američanka Stacy Shermanová společně s producentem a scenáristou Billym Rayem, který napsal například scénář k oceňovanému snímku Kapitán Phillips.

"Je to, jako kdyby se to všechno dělo někomu jinému. Nikdy bych si byl ani na minutu nepomyslel, že se to může přihodit zrovna mně," řekl BBC Crane, který se prý nyní společně s Conneallym baví spekulacemi o tom, kdo je ve filmu bude hrát.

Podle Shermanové je příběh zpívajícího instalatéra pro film jako stvořený. "Co může být lepšího? Spravené sifony, zmarněné sny, srdcebol, naděje a britská hudba," řekla filmařka.