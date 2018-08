Hlavní tvář hnutí #MeToo zneužila mladého herce, v tichosti mu vyplatila odškodné

Od propuknutí hnutí #MeToo a medializace případů zneužívání hereček filmovým producentem Harveym Weinsteinem uplynul rok. K dnešnímu dni jej ze sexuálního útoku obvinila již sedmdesátka žen, mezi nimi i italská herečka Asia Argentová. Ta nyní sama čelí obvinění z toho, že sexuálně napadla mladého herce a rockového muzikanta Jimmyho Bennetta. O případu informovaly The New York Times.

Argentová v roce 2013 v kalifornském hotelu sexuálně napadla tehdy sedmnáctiletého herce, se kterým účinkovala ve snímku Srdce je zrádná děvka. Píše o tom deník The New York Times.

A v měsících následujících po obvinění Harveyho Weinsteina ze znásilnění údajně Bennettovi mimosoudně zaplatila 380 tisíc dolarů (v přepočtu zhruba 8,5 milionu korun) odškodného. V době milostné eskapády bylo Argentové 37 let, Bennettovi o dvacet let méně. Kalifornské zákony navíc nedovolují pohlavní styk s lidmi mladšími osmnácti let.

Dokument o obvinění a následné dohodě mezi právníky Argentové a Bennetta poslal newyorském deníku neznámý odesílatel prostřednictvím zašifrovaného e-mailu.

Kromě informací obsahoval také společnou fotku herců v posteli z 9. května 2013. V rámci dohody měl dnes dvaadvacetiletý Bennett poskytnout fotografii a práva na ni dnes dvaačtyřicetileté Argentové. Podle New York Times potvrdili autenticitu dokumentů tři lidé seznámení s případem.

Deník dodal, že se snažil dostihnout herečku i její právní zástupkyni, ale nikdo neodpověděl. Bennettův právník vzkázal novinářům, že muzikant rozhovor neposkytne a "bude pokračovat v tom, co dělal dosud - věnovat se hudbě".

Peníze za ušlý zisk i psychické problémy

Dnes dvaadvacetiletý herec měl od Argentové dostat peníze za ušlý zisk a psychické problémy, které u něj následovaly po společné eskapádě. Právnička Carrie Goldbergová v dopise z letošního dubna jedné z hlavních tváří hnutí #MeToo píše detaily dohody, včetně data vyplacení peněz, které "panu Bennettovi pomohou".

"Doufáme, že se vám nic podobného v budoucnu nestane. Jste silná a inspirativní tvůrkyně a bohužel žijete mezi pitomci, kteří se živí vašimi silnými i slabými stránkami," píše se v dopise. Podle anonymního zasílatele dokumentů však hotelový zážitek u mladého herce roztočil sérii emocionálních problémů. Dopad sexuálního dobrodružství byl údajně pro Bennetta natolik traumatický, že ovlivnil nejen jeho mentální rozpoložení, ale také jeho příjmy.

Bennettův právník vloni podle informací zvažoval podání žaloby na slavnou herečku, což oznámil Richardovi Hofstetterovi, který v té době zastupoval slavného šéfkuchaře Anthonyho Bourdaina (ten spáchal v červnu letošního roku sebevraždu) i Argentovou. Herečka a šéfkuchař podle informací italského tisku spolu měli vloni poměr. Hofstetter však odmítl cokoliv pro The New York Times komentovat.

Jimmy Bennett údajně po herečce požadoval 3,5 milionu dolarů za emocionální újmu, ušlý příjem, napadení a zneužití. Newyorský deník píše, že po eskapádě se herci značně ztenčily příjmy.

Měsíc předtím, než herec a muzikant poslal Argentové žádost o zaplacení požadované částky, vyšel v Timesech článek o třinácti ženách, jež obvinily Harveyho Weinsteina ze sexuálního obtěžování nebo znásilnění. Argentová byla mezi nimi.

Video: Herečka Alena Doláková o kauze Weinstein