před 2 hodinami

Vévodkyně Meghan a princ Harry očekávají na jaře narození svého prvního potomka. Podle řady zpráv by se první dítě vévodů ze Sussexu, kteří se vzali loni v květnu, mělo narodit během dubna. Vévodové se před narozením potomka odstěhují z Londýna do Frogmore Cottage, která je součástí areálu hradu Windsor. Podívejte se, co všechno se o budoucím členovi královské rodiny zatím ví.