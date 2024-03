Holandští mistři by žasli: nejlepší zátiší ze světové fotosoutěže umí překvapit

Když staří holandští mistři v 16. a 17. století zpopularizovali žánr zátiší, na jejich obrazech byly kytice, svíčky, hodiny, lebky a další předměty nesoucí symbolický význam. Moderní fotografická zátiší, která vybrala porota soutěže Sony World Photography Awards mezi ty nejlepší na světě, na ně navazují svérázně: toaletní papír a telefon, hroudy lávy přivázané k balonku, vyvěšené sluchátko...

Světové fotografické ceny Sony World Photogaphy Awards jsou jednou z největších a nejvýznamnějších soutěží na světě a kategorie označované jako Professional se považují za ty nejprestižnější. V porotě zasedají špičkoví kurátoři, galeristé a fotografové. Snaží se vybrat díla, která jsou výjimečná, odrážejí nejmodernější trendy ve fotografii a posouvají ji někam dále. Ve fotogalerii přinášíme výběr nejlepších letošních zátiší.

Jistě se najdou lidé, kteří budou s výběrem poroty polemizovat, a mají na to plné právo. Ale jak říká klasik Jára Cimrman: "Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat."