Tekutý zázrak s vůní karamelu dokonale osvěží, nestojí skoro nic a v břiše udělá stejnou parádu jako poctivý jogurt. Nepotřebujete přitom opečovávat žádné kultury a krystaly, základem jeho chuti je něco tak obyčejného jako tvrdé chlebové kůrky. Než je hodíte do koše, zkuste experimentovat – výroba kromě pár minut času téměř nic nestojí.
Trendy mluví jasně: na kuchyňské linky se v zavařovačkách vrací malé chemické laboratoře, v nichž perlivé limonády chystaly celé generace před námi. Vodní kefír z tibi krystalů, normální kefír, kombucha, kvašená bezová limonáda.
A pak je tu kouzlo s chlebovou kůrkou, na které se skoro zapomnělo a nepotřebujete kvůli němu obvolávat sousedy, jestli nemají přebytek, protože vám ty krystaly zase zdechly a terč na kombuchu sežrala plíseň.
Limonáda z chleba? Chutná lépe, než se zdá
Kde se vzal, tu se v Rusku vzal kvas – a nemáme na mysli ten pro základ chleba (byť to s ním souvisí), kvas je název pro nízkoalkoholický nápoj z obilninového základu. Alkoholu má opravdu pomálu, do půl procenta a tedy méně než v nealko pivu.
Populární byl a je v celé východní Evropě nebo pobaltských státech či v Polsku. Najdete ho dokonce už v Jungmannově slovníku pod heslem Kwas: „Tento zastarodávna podobně i Čechům známý nápoj z řídkého těsta vařený a vykvašený, u Rusů a v Litvě posud obyčejný jest.“ Ostatně, právě od tohoto nápoje se odvozuje název pro hostinu – hodokvas. Ale zpátky k jeho perlivé renesanci.
Tahle limonáda totiž vlastně perfektně ilustruje všestranné schopnosti a benefity pekařského kvasu, který je nejjednodušší cestou k výsledku – pokud tedy máte kvásek.
„Stačí ve velké sklenici smíchat převařenou a vychladlou vodu, cukr nebo med, ovoce, bylinky, aktivní kvas a zakrýt plátýnkem,“ popisuje oblíbený postup výživová poradkyně Šárka Měřičková z @MyHarmonyKitchen. „K dosažení ideální perlivosti potřebuje dva až tři dny, za které se spolehlivě naplní i zdraví prospěšnými bakteriemi. Ty posilují náš mikrobiom a imunitu,“ doplňuje plusy tohoto netradičního nápoje.
Pokud chcete limonádu s benefity fermentace, je třeba sáhnout po kvásku nebo chlebu, který nabízí i bakterie mléčného kvašení. Jinak to funguje podobně jako u kombuchy: kvasinky se pustí do cukru a přemění ho na jemné bublinky a stopové množství alkoholu, bakterie mléčného kvašení nápoji dodají charakteristickou svěží navinulost.
Domácí kvas: stačí starý chleba a trocha cukru
Uvařit dobrý kvas není práce na doktorát a jde to i bez kvásku, stačí staré kůrky. Nejlepší jsou ze stoprocentně žitného bochníku, udělat se ale dá z jakéhokoliv. Následující recept je maximálně flexibilní, ať co do volby chleba, tak ochucovadel.
Kvasová limonáda ze starého chleba
Na 3 litry limonády potřebujete: 300 g suchých zbytků chleba, patek a kůrek, 3 litry převařené vody, 100 g cukru, 1 hrst nesířených rozinek nebo sušených jablečných slupek (to je klíčový zdroj divokých kvasinek), podle chuti čerstvé bylinky nebo kousek citronové kůry
Postup: Suchý chleba rozprostřete na plech a pečte v troubě při 180 °C dotmava, lehce připečené kousky dají výslednému kvasu barvu a karamelový tón. Připravený chleba vložte do velké zavařovací sklenice nebo hrnce a zalijte vroucí vodou. Přikryjte utěrkou a nechte louhovat, dokud zcela nevychladne.
Přeceďte přes jemné síto nebo plátýnko a rozmočený chléb pořádně vyždímejte – právě v něm je základ chuti. Přisypte cukr (třtinový dodá barvu a jemné melasové tóny v chuti) a rozinky, případně bylinky nebo citronovou kůru.
Hrdlo nádoby zavíčkujte jemným plátýnkem a gumičkou a nechte stát na teplém místě, ale mimo přímé slunce. Než se kvasinky z rozinek aktivují, může to trvat 2–3 dny, proces urychlíte trochou klasického droždí. Že je proces v plném proudu, poznáte podle bublinek stoupajících k hladině a „tančících“ rozinek. Nechte fermentovat další 2 až 3 dny, dokud nápoj neztratí většinu sladkosti a nezíská příjemný říz.
Hotový kvas stočte do čistých lahví, pevně uzavřete a dejte do lednice. V chladu nechte nápoj ještě alespoň 24 hodin usadit a naperlit. Podávejte ledově vychlazené.
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Zdroj: @MyHarmonyKitchen, Science Direct (Food Microbiology), The Urban Nanna
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