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Hodokvas ze starého chleba. Zapomenutý nápoj strčí do kapsy drahé limonády

Jana Chmelíková

Tekutý zázrak s vůní karamelu dokonale osvěží, nestojí skoro nic a v břiše udělá stejnou parádu jako poctivý jogurt. Nepotřebujete přitom opečovávat žádné kultury a krystaly, základem jeho chuti je něco tak obyčejného jako tvrdé chlebové kůrky. Než je hodíte do koše, zkuste experimentovat – výroba kromě pár minut času téměř nic nestojí.

Ledově vychlazená kvasová limonáda zažívá velký návrat. Vyrobíte ji ze staré kůrky chleba.
Ledově vychlazená kvasová limonáda zažívá velký návrat. Vyrobíte ji ze staré kůrky chleba.Foto: Shutterstock
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Trendy mluví jasně: na kuchyňské linky se v zavařovačkách vrací malé chemické laboratoře, v nichž perlivé limonády chystaly celé generace před námi. Vodní kefír z tibi krystalů, normální kefír, kombucha, kvašená bezová limonáda.

A pak je tu kouzlo s chlebovou kůrkou, na které se skoro zapomnělo a nepotřebujete kvůli němu obvolávat sousedy, jestli nemají přebytek, protože vám ty krystaly zase zdechly a terč na kombuchu sežrala plíseň.

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Limonáda z chleba? Chutná lépe, než se zdá

Kde se vzal, tu se v Rusku vzal kvas – a nemáme na mysli ten pro základ chleba (byť to s ním souvisí), kvas je název pro nízkoalkoholický nápoj z obilninového základu. Alkoholu má opravdu pomálu, do půl procenta a tedy méně než v nealko pivu.

Populární byl a je v celé východní Evropě nebo pobaltských státech či v Polsku. Najdete ho dokonce už v Jungmannově slovníku pod heslem Kwas: „Tento zastarodávna podobně i Čechům známý nápoj z řídkého těsta vařený a vykvašený, u Rusů a v Litvě posud obyčejný jest.“ Ostatně, právě od tohoto nápoje se odvozuje název pro hostinu – hodokvas. Ale zpátky k jeho perlivé renesanci.

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Kvasová limonáda je v Polsku nebo pobaltských zemích stále běžně k mání
Kvasová limonáda je v Polsku nebo pobaltských zemích stále běžně k mání Foto: Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Tahle limonáda totiž vlastně perfektně ilustruje všestranné schopnosti a benefity pekařského kvasu, který je nejjednodušší cestou k výsledku – pokud tedy máte kvásek.

„Stačí ve velké sklenici smíchat převařenou a vychladlou vodu, cukr nebo med, ovoce, bylinky, aktivní kvas a zakrýt plátýnkem,“ popisuje oblíbený postup výživová poradkyně Šárka Měřičková z @MyHarmonyKitchen. „K dosažení ideální perlivosti potřebuje dva až tři dny, za které se spolehlivě naplní i zdraví prospěšnými bakteriemi. Ty posilují náš mikrobiom a imunitu,“ doplňuje plusy tohoto netradičního nápoje.

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Pokud chcete limonádu s benefity fermentace, je třeba sáhnout po kvásku nebo chlebu, který nabízí i bakterie mléčného kvašení. Jinak to funguje podobně jako u kombuchy: kvasinky se pustí do cukru a přemění ho na jemné bublinky a stopové množství alkoholu, bakterie mléčného kvašení nápoji dodají charakteristickou svěží navinulost.

Domácí kvas: stačí starý chleba a trocha cukru

Uvařit dobrý kvas není práce na doktorát a jde to i bez kvásku, stačí staré kůrky. Nejlepší jsou ze stoprocentně žitného bochníku, udělat se ale dá z jakéhokoliv. Následující recept je maximálně flexibilní, ať co do volby chleba, tak ochucovadel.

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Kvasová limonáda ze starého chleba

Na 3 litry limonády potřebujete: 300 g suchých zbytků chleba, patek a kůrek, 3 litry převařené vody, 100 g cukru, 1 hrst nesířených rozinek nebo sušených jablečných slupek (to je klíčový zdroj divokých kvasinek), podle chuti čerstvé bylinky nebo kousek citronové kůry

Postup: Suchý chleba rozprostřete na plech a pečte v troubě při 180 °C dotmava, lehce připečené kousky dají výslednému kvasu barvu a karamelový tón. Připravený chleba vložte do velké zavařovací sklenice nebo hrnce a zalijte vroucí vodou. Přikryjte utěrkou a nechte louhovat, dokud zcela nevychladne.

Přeceďte přes jemné síto nebo plátýnko a rozmočený chléb pořádně vyždímejte – právě v něm je základ chuti. Přisypte cukr (třtinový dodá barvu a jemné melasové tóny v chuti) a rozinky, případně bylinky nebo citronovou kůru.

Hrdlo nádoby zavíčkujte jemným plátýnkem a gumičkou a nechte stát na teplém místě, ale mimo přímé slunce. Než se kvasinky z rozinek aktivují, může to trvat 2–3 dny, proces urychlíte trochou klasického droždí. Že je proces v plném proudu, poznáte podle bublinek stoupajících k hladině a „tančících“ rozinek. Nechte fermentovat další 2 až 3 dny, dokud nápoj neztratí většinu sladkosti a nezíská příjemný říz.

Hotový kvas stočte do čistých lahví, pevně uzavřete a dejte do lednice. V chladu nechte nápoj ještě alespoň 24 hodin usadit a naperlit. Podávejte ledově vychlazené.

Video: Můj kvásek je Bohouš, mluvím s ním a beru ho všude s sebou

Ajťák pekařem chleba: Můj kvásek je Bohouš, mluvím s ním a beru ho všude s sebou

Zdroj: @MyHarmonyKitchen, Science Direct (Food Microbiology), The Urban Nanna

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