Kára by se divil. Kultovní hlášky z legendární svatby teď pomáhají lidem bez domova

Když se před lety objevil na internetu záznam svatby Jiřího Káry, bavilo se Česko hláškami o "Durangách" a ztracených prstýncích. Nyní se tento virální fenomén vrací v nečekané podobě. Pražské hodinářství Helveti přetavilo kultovní hlášky do limitované edice hodinek a rozhodlo se s jejich pomocí podpořit ty, kteří stejně jako kdysi svatebčané balancují na okraji společnosti.
Část výtěžku z „Károvek“ putuje na loď Hermes, která v Praze poskytuje azyl lidem bez domova.
Část výtěžku z „Károvek“ putuje na loď Hermes, která v Praze poskytuje azyl lidem bez domova. | Foto: Voodoo Kollektiv

Spojit jméno Jiřího Káry s dobročinností by se na první pohled mohlo zdát jako protimluv. Přesto se ikonická pražská figurka stává - byť in memoriam - tváří pomoci pro ty nejpotřebnější. Hodinářství Helveti vyhlásilo nový projekt: z každého prodaného kusu limitované edice hodinek Jiří Kára, přezdívaných "Károvky", putuje 100 korun na podporu lodi Hermes, která v Holešovicích poskytuje azyl lidem bez domova.

Fenomén, který zlidověl

Pro ty, kdo éru divokého internetu minuli: Jiří Kára nebyl celebritou v obvyklém slova smyslu. Do povědomí veřejnosti se zapsal díky amatérskému záznamu své svatby, který se stal jedním z prvních a největších českých virálů. Video zachycující skupinu lidí na okraji společnosti, v oparu alkoholu a drsných hádek, paradoxně zlidovělo. Hlášky jako "Dělej, mám to tam" nebo "To je moje pívo?" se staly součástí popkultury.

A právě tuto tenkou hranici mezi recesí a tvrdou realitou života "dole" se rozhodl využít nový charitativní projekt.

Duranga na ciferníku

Samotné hodinky jsou navrženy s přiznanou nadsázkou. Designéři si vyhráli s detaily, které ocení především znalci dokumentu. Dny v týdnu jsou na ciferníku přejmenovány na "Čas klidu" či legendární "Duranga".

Zájem veřejnosti potvrdil, že kult Jiřího Káry je stále živý. Zlatá limitovaná edice se stala okamžitým hitem a zmizela z pultů během dvou dnů. Varianty v zelené barvě a "pivní" edice jsou však stále k dispozici.

S pomocnou rukou

Proč právě loď Hermes? Spojení není náhodné. Jiří Kára sice většinu života strávil v bytě (kde se odehrála i ona slavná veselka), ale jeho životní styl měl k bezdomovectví a sociálnímu vyloučení velmi blízko. Pohyboval se ve světě, který je klientům lodi Hermes důvěrně známý.

Druhým důvodem je lokalita. "Rozhodli jsme se podpořit lokální sociální projekt, abychom pomáhali v místě, kde sami sídlíme. Chceme Holešovicím a Letné něco vracet a podílet se na lepším životě v Praze 7," vysvětluje majitel Helveti Jiří Štencek.

Svatba Jiřího Káry

Jen několik minut od prodejny v Holešovicích kotví u břehu Vltavy loď Hermes. Ta slouží jako noclehárna pro lidi bez domova, nabízí jim bezpečné přenocování, hygienické zázemí a šanci na restart v podobě sociálního poradenství.

Helveti tak uzavírá kruh. Peníze utržené za předměty připomínající bouřlivý život jedné sociálně vyloučené skupiny pomáhají lidem, kteří se ocitli ve stejné, nebo ještě horší situaci. Pomoc přichází od fanoušků, kterým by Kára ve své době dost možná připil na zdraví svým legendárním zvoláním: "Sláva všem Keltům!"

Zdroj: Helveti

 
