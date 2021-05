Hledáte všestranné brýle na sport? Poradíme vám, jak je vybrat!

Pohyb je nedílnou součástí našich životů. Čistíme si při něm hlavu a zároveň děláme něco pro svoje zdraví. V létě jsou oblíbené vyjížďky na kole, plavání a výlety do přírody, v zimě vyrážíme do fitka, na lyže nebo plaveckého bazénu. Kromě toho, že se na danou aktivitu vždy řádně oblékneme, mnohdy oceníme i sportovní brýle.

Proč si dát záležet na výběru sportovních brýlí?

Jejich účelem je ochrana očí, a to jak před mechanickým poškozením, tak před slunečním záření. Každý z nás to určitě zná. Sluníčko pálí a oslňuje nás, tu kolem proletí muška a vletí nám do oka. Nebo zafouká vítr, rozvíří prach a pyl. I to nám způsobí v oku nepříjemný pocit. Jak se tomu vyhnout? A jak ochránit oči v zimě, během lyžování? Díky dobře vybraným sportovním brýlím!

Víte, že dalším úkolem slunečních brýlí, je zlepšit vidění ve zhoršených světelných podmínkách? I když různé sporty vyžadují různé brýle, něco přeci jen mají všechny typy společného.

Sportovní brýle vám musí dobře sedět

Nesmí z nosu klouzat, nesmí ale ani nikde tlačit, ani vás omezovat v pohybu. Jen si představte, že jedete z kopce, potřebujete se soustředit na terén před sebou a brýle vám začnou sjíždět dolů. V tu chvíli se přestane soustředit na cestu, což může být nebezpečné.

Náš tip: V ideálním případě obroučky brýlí měly kopírovat čelní oblouk hlavy, mohou mít i nastavitelný nosník. Sportovní brýle na kolo navíc mívají protáhlý tvar, který umožňuje periferní vidění a pružnější a lehčí obroučky.

Zaměřte se na zorníky

Zorník je nejdůležitější součástí sportovních brýlí, hodně ovlivňuje u jejich výsledné optické vlastnosti.

Zorníky musí vaše oči ochránit před UV záření, které je součástí slunečního svitu a může způsobit i zdravotní obtíže.

před UV záření, které je součástí slunečního svitu a může způsobit i zdravotní obtíže. Důležité je také správně zvolit odstín a intenzitu zbarvení zorníků . Dost přitom záleží nejen na sportovní aktivitě, ale také na počasí a terénu, kam vyrážíte. Je pod mrakem? Pak jsou fajn čiré zorníky. Do mlhy nebo horší viditelnosti oceníte žluté nebo oranžové zorníky s rozjasňující funkcí. Svítí sluníčku? Pak jsou nejlepší tmavší zorníky.

. Dost přitom záleží nejen na sportovní aktivitě, ale také na počasí a terénu, kam vyrážíte. Je pod mrakem? Pak jsou fajn čiré zorníky. Do mlhy nebo horší viditelnosti oceníte žluté nebo oranžové zorníky s rozjasňující funkcí. Svítí sluníčku? Pak jsou nejlepší tmavší zorníky. Na aktuální světelné podmínky reagují a přizpůsobují se jim fotochromatické brýle se samozabarvovacími zorníky .

. Brýle se nesmí mlžit , proto jistě oceníte povrchovou úpravu, která brání kondenzaci vodních par, brýle se pak nemlží ani během intenzivní aktivity.

, proto jistě oceníte povrchovou úpravu, která brání kondenzaci vodních par, brýle se pak nemlží ani během intenzivní aktivity. Pohybujete se v terénu, kde se střídají úseky plného světla a stínu? Pak vsaďte na polarizační brýle, které se rychle na tyto změny adaptují.

Náš tip: Víte, že na trhu najdete i sportovní brýle s vyměnitelnými zorníky? Můžete je pak střídat dle potřeby.

Bezpečnost především

Otřepaná fráze, která má své odůvodnění i u sportovních brýlí. Ať už vybíráte lyžařské brýle, nebo brýle na kolo, ty klasické sluneční vám rozhodně stačit nebudou. Z hlediska bezpečnosti nepodceňujte materiál, ze kterého jsou sportovní brýle vyrobené. Aby zajistily spolehlivou ochranu očí i během sportu, bývají zorníky vyrobeny z odolných a netříštivých materiálů.