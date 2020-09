Jak vznikají civilizační choroby? Podívejte se do zrcadla doporučuje MOJE AMBULANCE

Civilizační choroby jsou zjednodušeně skupinou nemocí, které přímo souvisejí s nezdravým životním stylem. Můžete pro ně sice mít určité dědičné predispozice, ale jste to právě vy, kdo jim dává vhodné podmínky k rozvoji.

Navíc vás na jejich možný vznik vaše tělo upozorňuje ještě dlouho před tím, než dojde k jejich propuknutí. Civilizační onemocnění totiž nevznikají přes noc. Obvykle se jedná o měsíce až roky, kdy dochází k přehlížení drobných příznaků jako jsou například únava či časté bolesti hlavy. "Jsou to ty příznaky, u kterých zkrátka pacienti nemají pocit, že by jim něco přímo hrozilo a ani je nijak zvlášť neomezují v jejich obvyklém fungování. A tak nad nimi mávnou rukou" vychází ze zkušenosti MUDr. Mazylkinové z MOJE AMBULANCE. Tímto přístupem však pomalu ale jistě dochází k vyčerpání funkční rezervy organismu a onemocnění je na světě.

V následujícím pokračování se zaměříme na tři příklady civilizačních nemocí. Co mají společného a jaký je s nimi život?

Crohnova choroba

Tato choroba je přímo ukázkovým příkladem autoimunního civilizačního onemocnění. Přestože přesné příčiny vzniku této nemoci nejsou dosud známé, nelze popřít fakt, že výskyt této nemoci je častější ve vyspělých zemích. Velmi pravděpodobným spouštěčem je pak život v neustálém stresu, nezdravá strava a nadměrné užívání antibiotik, nesteroidních antirevmatik nebo hormonální antikoncepce.

Jaké jsou doporučení pro život s Crohnem?

Protože se toto onemocnění projevuje nejčastěji bolestmi břicha či chronickým průjmem, není od věci informovat o svém zdravotním stavu i své blízké. Pomůžete jim tak lépe pochopit vaše častější návštěvy toalety.

V začátcích nemoci je potřeba zaměřit se na to, co vám říká vaše tělo. Jak reaguje na různé potraviny. Obezřetní byste měli být zvláště v případě stravy s vysokým obsahem vlákniny, smažených či pikantních jídel. Ke zhoršení problémů také přispívají vypjaté situace. Proto se vám rozhodně vyplatí přistupovat k věcem s klidem a osvojit si techniky vedoucí k odbourávání stresu.

Další věcí, kterou je potřeba se naučit je plánování. Pokud se například chystáte na výlet, není na škodu nabalit si sebou rezervní hygienické potřeby (ať už v podobě toaletního papíru či náhradního spodního prádla) a zjistit si, kde se na vaší cestě nacházející nejbližší toalety.

Dna

Dna je formou artritidy a projevuje se především opakovanými záněty kloubů. Důvodem vzniku těchto zánětů je dlouhodobě zvýšená hladina kyseliny močové, která se ukládá právě na kloubech. I toto onemocnění se častěji vyskytuje u jedinců žijících ve vyspělých zemích, kteří přijímají nevhodně složenou stravu, s přemírou masných výrobků.

Jaká je léčba dny a co pomáhá?

Základem léčby je především vyřazení potravin, které vedou ke vzniku kyseliny močové v těle. Jde o maso a to ve všech podobách, včetně výrobků z něj (to jsou například i masové vývary), dále pak tučné sýry, čokoládu, luštěniny či celozrnné výrobky a další. Doporučuje se dát si pozor i na potraviny slazené fruktózou. Ta totiž omezuje odbourávání kyseliny močové v těle.

U dny je velmi důležité dostat do těla velké množství vody, aby se mohlo dostatečně pročišťovat. Naopak by lidé postižení tímto onemocněním měli zapomenout na alkohol, omezit kávu společně s dalšími kofeinovými nápoji a zařadit do svého režimu pravidelný pohyb. Ten napomáhá omezit bolestivost a ztuhnutí kloubů. Adekvátním druhem pohybu, který příliš nezatěžuje klouby, je v tomto případě například chůze.

Diabetes

Lékařské studie uvádí, že jen zhruba u 8 % diabetiků se onemocnění rozvine na základě dědičnosti nebo nějaké druhotné příčiny (např. postižení slinivky břišní). Příčiny vzniku cukrovky jsou do značné míry shodné s příčinami vzniku ostatních civilizačních onemocnění. Vedle nadměrného stresu jde i o nevhodné složení potravy či nedostatek pohybu. K diabetu je potřeba uvést, že rozlišujeme dva typy tohoto onemocnění, a to podle neschopnosti organismu produkovat (1. typ) nebo využívat hormon inzulin (2.typ).

U obou typů je prospěšný jak pohyb, tak zdravá strava. Jedincům s druhým typem je pak navíc i doporučováno omezit příjem vysoce průmyslově zpracovaných potravin, které obsahují vysoké množství cukrů a omega 6 tuků.

Civilizační choroby můžeme označit za nemoci "moderní doby". Většinou se jedná o dlouhodobá a chronická onemocnění, se kterými se pacienti potýkají do konce života. Na druhou stranu, za jejich vznikem z až ¾ stojí faktory, které se dají ovlivnit. Podívejte se tedy na svůj životní styl s odstupem a zvažte, jestli by nebylo na místě některé z vašich návyků změnit. Především pak naslouchejte svému tělu a v případě komplikací zavčas navštivte svého lékaře.