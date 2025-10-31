Hledáte dárek, který zahřeje i po Vánocích? Darujte pobyt uprostřed přírody

Každý z nás už někdy zažil ten moment, kdy se snaží najít dárek, který je opravdu od srdce. Něco, co potěší, nezapadne mezi ostatní a přinese opravdovou radost. A právě proto se v posledních letech stávají zážitkové dárky tím nejoblíbenějším vánočním dárkem.
Dárkový voucher na pobyt v Amenity Hotels & Resorts nabízí přesně to - místo, kde se člověk může nadechnout, zpomalit a být tam, kde je mu dobře. Nejde jen o dovolenou. Je to pozvání do přírody, kde se vše přirozeně uklidní a my se znovu napojíme sami na sebe i na své blízké.
Amenity Resorts najdete na šesti jedinečných místech v České republice:
na Lipně, ve Špindlerově Mlýně, v Orlických horách, v České Kanadě, v Horních Věstonicích a Perné pod Pálavskými vrchy.
Každé místo má svou atmosféru, ale společné mají jedno - klid, pohodu, nadstandardní služby a přírodu všude kolem.
Voucher můžete využít na romantický víkend, rodinnou dovolenou, wellness únik nebo objevování vinařských stezek na Pálavě. Je jen na obdarovaném, jaký pobyt si vybere a kdy vyrazí.
Co voucher obsahuje:
-
platnost 2 roky
-
možnost vybrat si kterýkoliv resort
-
libovolný termín dle dostupnosti
-
uplatnění na ubytování i služby
-
možnost přidat osobní věnování
-
doručení e-mailem do 24 hodin
To znamená, že není třeba řešit poštu ani balení. Voucher přijde jako PDF dokument, který můžete vytisknout nebo poslat online. Možná ten nejklidnější dárkový proces, jaký si lze představit.
A jak na něj?
Voucher jednoduše objednáte na https://eshop.amenity.cz
Stačí vybrat hodnotu, grafiku, napsat věnování a je hotovo.
Proč je to dárek, který má smysl?
✅ podporuje společně strávený čas
✅ nepodléhá módě ani trendům
✅ vytváří vzpomínky, ne věci
✅ potěší partnera, rodiče, přátele i zaměstnance
V dnešní době plné spěchu je skutečným luxusem čas pro sebe.
Být někde, kde můžete vypnout telefon, dát si kávu s výhledem, projít se lesem, ponořit se do wellness nebo si večer otevřít lahev vína a jen být.
Možná to je přesně ten dárek, který letos chcete darovat.
A možná je to i dárek, který si letos chcete dát sami sobě.