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Hledali něco úplně jiného. To, co vědci vytáhli ze zmrzlých nor, překvapilo i je samotné

ČTK,Redakce Magazín

Vědci objevili obrovský poklad v podobě starověké DNA zvířat včetně dnes již vyhynulých mamutů srstnatých. Nalezli ho v exkrementech veverek, které se uchovaly v kanadském permafrostu.

Mamut srstnatý
Kanadský nález možná přispěje k oživení mamuta srstnatého. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Starodávná DNA, zachovaná v hermeticky uzavřených norách, pochází z období před 700 tisíci až třemi tisíci lety a nabízí vzácný pohled na evoluci v průběhu tisíciletí v oblasti Yukonu, rozsáhlé divočině na severozápadě Kanady.

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Kromě DNA mamuta srstnatého objevili vědci také genetický materiál pocházející od vlků, bizonů, koní, geparda a stovek rostlin.

Hledání ve výkalech

Prohledávání veverčích výkalů se může zdát „méně atraktivní“ než vykopání mamutího klu, přiznal agentuře AFP, která o případu informovala, výzkumník v oboru paleogenomiky na kanadské McMasterově univerzitě Tyler Murchie, hlavní autor studie zveřejněné v časopise Nature Communications. Podle studie představují výkaly podceňovaný prostředek k lepšímu poznání dávné minulosti naší planety.

Zpočátku vědci zamýšleli pouze studovat mikrobiom veverky, než objevili „skutečně překvapivou biologickou rozmanitost organismů“, řekl Murchie. A to díky „přirozenému archivačnímu chování“ těchto hlodavců.

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Arktické veverky jsou totiž aktivní pouze čtyři měsíce v roce a zbytek času tráví v hibernaci. V době svého krátkého období bdění „musí vylézt ven a sníst co nejvíc, kolik jen mohou,“ vysvětlil výzkumník.

Prostě usnul

Veverky proto plní své nory ořechy, semeny, listy, kostmi, kožešinou a vším, co najdou. Ale s postupem času vzestup permafrostu – vrstvy trvale zamrzlé půdy – některé nory definitivně uzavřel a vytvořil tak dokonale zachovalou časovou kapsli.

Vědci dokonce objevili malý exemplář syslíka, který byl dokonale zmrazený. „Prostě usnul na jednu sezónu a už se nikdy neprobudil... objevil ho až paleontolog, který tudy procházel,“ řekl.

Odborníci rekonstruovali 18 mitochondriálních genomů, včetně genomů šesti mamutů srstnatých, kteří žili v různých obdobích. Jedná se o genomy předávané výhradně matkou, což umožňuje sledovat rodové linie. Pomocí počítačů jsou sestavovány fragmenty DNA jako kousky skládačky, vysvětloval Murchie.

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Dáme vám mamuta

Americká biotechnologická společnost Colossal nedávno oznámila svůj záměr oživit mamuta srstnatého, který vyhynul před čtyřmi tisíci lety. Odborníci jsou však skeptičtí a domnívají se, že výsledné zvíře by se spíše podobalo asijskému slonovi geneticky upravenému tak, aby připomínal mamuta.

Společnost Colossal bude moci podle agentury AFP využít genetická data objevená týmem Murchieho, která budou zpřístupněna veřejnosti.

„Mají však k dispozici tolik DNA – celé genomy pocházející z různých organismů –, že naše objevy budou jistě jen kapkou v moři,“ odhadoval Murchie.

Jeho tým pracuje na další studii, která popisuje, co DNA nalezená ve výkalech veverek odhaluje o evoluci mamuta srstnatého.

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Video: Živí mamuti? V dohledné době tu běhat nebudou, tvrdí biolog

Mamut má 1600 genů upravených jinak, než mají sloni. Abychom mamutí buňku získali, museli bychom těch tisíc šest set genů umět opravit, na tom to zatím vázne, říká reprodukční biolog Jaroslav Petr. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: ČTK, AFP

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