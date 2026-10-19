Tvar i rozměry dokonale odpovídaly dvoumotorovému letounu Lockheed Electra a satelitní snímky slibovaly kovový odlesk na dně mělké laguny. Naděje na vyřešení největší záhady v dějinách letectví však zhasla. Expedice vědců z americké Purdueovy univerzity na odlehlém atolu Nikumaroro zjistila, že domnělý vrak Amelie Earhartové byl ve skutečnosti jen shlukem naplavených kmenů a korálového písku.
Záhadu zmizení průkopnice létání Amelie Earhartové nevyřešila ani nová expedice na ostrově Nikumaroro v Tichém oceánu. Přímé důkazy nenašla, pátrání po stopách pokusu o oblet světa z roku 1937 však má pokračovat, píše dnes agentura DPA.
Expedice na odlehlý ostrov v jižním Tichomoří se vydala prověřit novou stopu týkající se ztraceného letadla známé letkyně. Podle vědců z Purdueovy univerzity v Indianě, tedy instituce, kde Earhartová kdysi působila, se však domnělé trosky ukázaly být pouze kmeny stromů vyplavenými na břeh.
Co se tehdy stalo
Legendární pilotka zmizela 2. července 1937 beze stopy nad Tichým oceánem během pokusu stát se první ženou, která obletí zeměkouli. Spolu s ní zmizel i její navigátor Fred Noonan. Letěli ve stříbrném dvoumotorovém letounu Lockheed Electra.
Od té doby se neustále spekuluje o tom, zda se tehdy 39letá letkyně zřítila do moře, uvázla na ostrově nebo případně padla do zajetí.
Začátkem října se výzkumníci z Purdueovy univerzity, doprovázení týmem z neziskové organizace Archaeological Legacy Institute (ALI), vydali na drobný atol Nikumaroro v ostrovním státě Kiribati, který leží zhruba na půli cesty mezi Havají a Austrálií. Cílem bylo prozkoumat nápadný útvar, patrný na satelitních snímcích, známý jako „objekt Taraia“.
Dlouho se předpokládalo, že by tento objekt, nacházející se v laguně atolu, mohl být letadlem Amelie Earhartové. Jeho rozměry i tvar totiž odpovídaly. Důkazy získané přímo na místě však potvrdily, že „vizuální anomálie“, poprvé zaznamenaná na satelitních snímcích v roce 2020, byla pravděpodobně shlukem velkých stromů vyplavených na písečnou kosu poloostrova, uvedla Purdueova univerzita. Povrch, který vykazoval kovový lesk, byl ve skutečnosti zpevněným korálovým pískem.
Hypotéza trosečníků žije dál
Výzkumníci, kteří strávili v blízkosti atolu celkem sedm dní, však objevili různé předměty, včetně ocelové trubky dlouhé přibližně 76 centimetrů, kterou nalezli v laguně. Nálezy budou podrobeny další analýze. Ačkoli nepřinesli přímý důkaz o přítomnosti Earhartové na ostrově, zdůraznili, že podporují takzvanou hypotézu trosečníků, podle níž se Earhartová a Noonan nezřítili přímo do oceánu, ale přistáli na útesu odlehlého atolu, kde následně uvázli.
Mezi důkazy, které by tuto teorii mohly podpořit, patří historické rádiové zaměření polohy, fotografie, satelitní snímky i předměty nalezené na nyní neobydleném ostrově. Patří mezi ně také například dámská bota, pouzdro, nádobka s krémem na pihy a lahvička od léku, které pocházejí ze 30. let 20. století.
V této souvislosti se zmiňují také lidské ostatky objevené na ostrově Nikumaroro v roce 1940. Analýza provedená v roce 2018 dospěla k závěru, že s největší pravděpodobností patřily ženě stejné tělesné konstituce, jakou měla Earhartová.
Purdueova univerzita oznámila, že v pátrání bude pokračovat, i s poukazem na to, že Amelia Earhartová se nikdy nevzdávala.
Earhartová, přezdívaná po vzoru prvního sólového pokořitele Atlantiku Charlese Lindbergha „Lady Lindy“, se výrazně zapsala do historie létání. V květnu 1932 se stala první ženou, která bez mezipřistání přeletěla Atlantský oceán. Mezi další milníky patřil let z Havaje do Kalifornie v roce 1935.
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