Nejdřív sem jezdili na nedělní procházky a o víkendech tu stavěli stan. Dnes na stejném pozemku stojí moderní dřevěné domy s krby, velkými okny a terasami obrácenými k loukám. Magda a Łukasz si v polském Sasinu splnili sen o místě u Baltského moře. Jenže sami tu nebydlí a pokaždé, když přijedou, čeká je práce.
Pozemek jejich rodina koupila před lety, kdy by málokdo čekal, že se z nenápadné kašubské obce stane vyhledávané místo pro dovolenou. Manželé tu postupně objevili to, co jim na známých přímořských letoviscích chybělo: klid, lesy, široké pláže a prostor, kde člověk nemusí každou chvíli hledat další atrakci.
Rozhodli se proto vybudovat Morze Sasino, soubor celoročních rekreačních domů na severu Polska. Nechtěli další areál, který vytěží z pozemku co nejvíc stavebních míst. Záleželo jim na tom, aby si hosté užili nejen pohodlí uvnitř, ale také krajinu kolem sebe.
K moři se musí pěšky
Na pláž odtud vede cesta dlouhá zhruba kilometr a půl. Nejdřív se jde lesem, teprve potom se otevře pohled na Baltské moře a široký pás písku. „V okolí Sasina si obzvlášť ceníme toho, že cesta na pláž vede lesem a dojít až k vodě vyžaduje trochu úsilí,“ říkají Magda a Łukasz. Nejsou tu promenády, stánky ani davy za plážovými zástěnami.
K jejich oblíbeným cílům patří méně frekventované přístupy na pláž v okolí majáku Stilo i zdejší duny. Když počasí přeje, vyrážejí na kole. Na podzim zase do okolních lesů míří houbaři. Každé roční období nabízí jiný důvod vyrazit ven.
K Baltskému moři má Łukasz vztah od dětství. Jeho rodiče provozovali penzion v Dębkách, kde trávil prázdniny. Později poznával pobřeží při plavbách a cyklistických výpravách. Magda při cestování zase hledala místa, kde se dá skutečně odpočinout. V Sasině se jejich představy propojily.
Moře je podle nich pokaždé jiné. V létě láká ke koupání, na podzim se pláže vyprázdní a v zimě ukazuje drsnější tvář. Proto chtěli vytvořit místo, kam se dá přijet nejen na pár týdnů prázdnin, ale také v době, kdy většina turistů míří jinam.
Méně domů, víc prostoru
Když začali plánovat výstavbu, mohli na pozemek umístit více menších domů. Nakonec zvolili jinou cestu. Chtěli, aby se hosté navzájem nerušili a aby mezi budovami zůstal prostor pro pobyt venku. Pozemek pokrývaly traviny a borovice. Manželům se podařilo zachovat všechny stromy a kolem domů ponechat volný prostor. Přidali zastřešené terasy, místa k posezení, dětské hřiště a místo pro táborák. Terasy obrátili k loukám, takže výhledům nedominují sousední stavby.
Domy navrhli v jednoduchém stylu inspirovaném skandinávskou architekturou. Dřevěné fasády, čisté tvary a velká okna mají nechat vyniknout okolí, ne s ním soupeřit. Každý dům nabízí osmdesát metrů čtverečních, dvě ložnice, dvě koupelny, kuchyň a obývací pokoj s krbem. Zastřešená terasa prodlužuje obytný prostor do zahrady, takže hosté mohou sedět venku i za méně příznivého počasí. „Dobrá architektura nemusí krajině dominovat. Měla by s ní spíše vytvářet harmonický celek,“ říkají majitelé.
Osm měsíců práce na dřevěné fasádě
Na podobě domů jim záleželo natolik, že nechtěli slevit ani z některých náročných stavebních detailů. Příkladem je dřevěná fasáda. Její realizace trvala osm měsíců a pracovníci zašroubovali každý šroubek ručně. Běžná fasáda by vyšla levněji a stavbu by urychlila.
Podobně přemýšleli o interiérech. Nechtěli z nich vytvořit stylizované přímořské chaty s množstvím námořnických dekorací. Atmosféru Baltu do nich přenesli pomocí tlumených odstínů modré, pískových barev, přírodních materiálů a několika motivů vln. Charakter jim dodávají také kamenné pracovní desky a vestavěný nábytek inspirovaný mořem.
Důležitější než dekorace je pro ně pohodlí. Kuchyně mají plné vybavení, obývací pokoje krby a podlahové vytápění napájí tepelné čerpadlo. Hosté se tak mohou po zimní procházce vrátit do tepla a strávit večer u ohně. Manželé mysleli také na zahradu a přírodu. „Každá investice má určitý vliv na okolí, my jsme se však snažili stavět s respektem. Řešení, která jsme zavedli, například tepelná čerpadla a ekologickou domovní čistírnu odpadních vod, zasahují do přírody v co nejmenší možné míře. Zvolili jsme také co nejpřirozenější zahradu s medonosnými záhony, květnatými loukami a rostlinami typickými pro tento region. Nemáme klasické hotelové trávníky, které vyžadují neustálé sekání a zavlažování.“
Sen o odpočinku se proměnil v práci
Morze Sasino mělo být místem, kam se budou manželé sami rádi vracet. Ve skutečnosti tu ale netráví tolik času, kolik by chtěli. Provozují další firmu, která vyžaduje jejich přítomnost, a když přijedou do Sasina, obvykle řeší provoz areálu. „Není snadné udržet rovnováhu a zdravý vztah k místu, které se pro nás stalo především prací,“ přiznávají. Proto se snaží vyhradit si také dny, kdy nechají povinnosti stranou, vyrazí na procházku a užijí si pobyt stejně jako jejich hosté.
Právě hosté jim zatím potvrzují, že jejich úsilí mělo smysl. Někteří se do Sasina vracejí opakovaně, nejvěrnější už přijeli více než desetkrát. Pro majitele je to největší ocenění.
Ideální den začíná snídaní z koše s místními produkty a kávou na terase. Pak přijde na řadu procházka nebo výlet na kole, oběd v oblíbené restauraci Ewa Zaprasza a odpoledne sauna s výhledem do zeleně. Večer už stačí pohodlně se usadit na pohovce a pustit si dobrý seriál.
Právě takový odpočinek mají Magda a Łukasz se Sasinem spojený. Bez nabitého programu, s mořem a lesem na dosah a dostatkem času dělat věci, na které jindy nezbývá prostor.
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